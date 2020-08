Płaca minimalna: 2800 czy 3100 zł? [Sonda]

fot. piotr_szewczyk / Shutterstock

Podczas spotkań w ramach Rady Dialogu Społecznego nie wypracowano wspólnego stanowiska w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku. Propozycje zaczynają się od 2800 zł, a kończą na 3100 zł brutto.

Rada Ministrów przedstawiła podczas ostatniego spotkania Radzie Dialogu Społecznego propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku ma wynieść 2800 zł, czytamy na stronie RDS. To oznacza wzrost w porównaniu do stawki z 2020 roku o 200 zł. Minimalne wynagrodzenie godzinowe dla umów cywilnoprawnych miałoby wynieść wówczas 18,30 zł brutto. Biorąc pod uwagę minimum ustawowe, najniższa płaca w 2021 roku powinna wynieść co najmniej 2716,10 zł brutto.

Jak relacjonuje ostatnie spotkanie RDS, propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. w kwocie 2 800 zł została zaakceptowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz NSZZ „Solidarność”, natomiast OPZZ i FZZ domagają się znacznego wzrostu płacy minimalnej do poziomu 3 100 zł. Pozostałe organizacje pracodawców opowiedziały się za utrzymaniem płacy minimalnej na poziomie z 2020 r. tj. 2 600 zł, a ostatecznie aprobatę dla wzrostu płacy minimalnej o mechanizm ustawowy.

W związku z tym, że stronom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, 11 sierpnia odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Jeśli Rada Dialogu Społecznego nie dojdzie do porozumienia, kwota minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia do 15 września 2020 roku.

Czy płaca minimalna w 2021 r. powinna wzrosnąć?