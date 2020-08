Które banki w Polsce oferują płatności mobilne? Przegląd możliwości

Shutterstock

Coraz więcej banków oferuje swoim klientom płatności mobilne, a płacenie telefonem staje się już dziś standardem. Jak wynika z danych Bankier.pl, w smartfonach mamy już ponad 3 mln kart płatniczych. Tymczasem banki wprowadzają nowy sposób płatności – za pomocą sportowych zegarków.

Pandemia koronawirusa sprzyja bezgotówkowym formom płatności za zakupy. Część specjalistów przekonuje, że płacenie za pomocą kart jest bezpieczniejsze niż przy użyciu gotówki, bo nie zachodzi konieczność dotykania banknotów, na których mogą przenosić się zarazki. Z tego względu zdecydowano się m.in. podnieść limit dla transakcji zbliżeniowych bez PIN z 50 do 100 zł. Ale płatności zbliżeniowe to nie tylko karty – Polacy mają do dyspozycji coraz więcej form płatności mobilnych. Zakupy można opłacić za pomocą smartfona lub sportowego smartwatcha.

Jak wynika z danych zebranych przez Bankier.pl, do tej pory do cyfrowych portfeli podpięliśmy ponad 3 mln kart płatniczych. I to nie licząc Apple Pay, które nie udostępnia takich danych szerszej publiczności. Płatności mobilne stają się więc powoli standardem, ale nadal nie we wszystkich bankach. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu, jakie formy m-płatności oferują swoim klientom instytucje finansowe. Powszechne stają się płatności Blikiem, Google Pay i Apple Pay, ale coraz więcej banków inwestuje w takie systemy jak Garmin Pay i Fitbit Pay.

Płatności mobilne w Polsce

Płatności mobilne możemy podzielić na trzy grupy:

Blik – system wykorzystujący kody jednorazowe generowane przez aplikacje mobilne. Aby dokonać płatności, należy przepisać 6-cyfrowy kod do terminala POS lub formatki płatności elektronicznej. W niedalekiej przyszłości, dzięki współpracy z organizacją Mastercard, Blik zostanie „uzbrojony” w opcję zbliżeniową. Dziś za jego pomocą możemy płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacać gotówkę z bankomatów czy dokonywać przelewów na numer telefonu. System nie jest powiązany z kartami płatniczymi – działa niezależnie.

– system wykorzystujący kody jednorazowe generowane przez aplikacje mobilne. Aby dokonać płatności, należy przepisać 6-cyfrowy kod do terminala POS lub formatki płatności elektronicznej. W niedalekiej przyszłości, dzięki współpracy z organizacją Mastercard, Blik zostanie „uzbrojony” w opcję zbliżeniową. Dziś za jego pomocą możemy płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacać gotówkę z bankomatów czy dokonywać przelewów na numer telefonu. System nie jest powiązany z kartami płatniczymi – działa niezależnie. Karty wirtualne w smartfonach – Apple Pay, Google Pay i karty HCE. W przypadku dwóch pierwszych rozwiązań mamy do czynienia z cyfrowymi portfelami opracowanymi przez gigantów technologicznych. Do takiego portfela możemy podpiąć fizyczną kartę płatniczą („zwirtualizować” ją) i za pomocą smartfona dokonywać płatności zbliżeniowych w sklepach. Na podobnej zasadzie działają dostępne dla Androida karty HCE wydawane przez niektóre banki. Z tą różnicą, że nie w każdym przypadku zachodzi konieczność posiadania tradycyjnego plastiku – karty HCE można też wygenerować „z chmury”.

– Apple Pay, Google Pay i karty HCE. W przypadku dwóch pierwszych rozwiązań mamy do czynienia z cyfrowymi portfelami opracowanymi przez gigantów technologicznych. Do takiego portfela możemy podpiąć fizyczną kartę płatniczą („zwirtualizować” ją) i za pomocą smartfona dokonywać płatności zbliżeniowych w sklepach. Na podobnej zasadzie działają dostępne dla Androida karty HCE wydawane przez niektóre banki. Z tą różnicą, że nie w każdym przypadku zachodzi konieczność posiadania tradycyjnego plastiku – karty HCE można też wygenerować „z chmury”. Karty wirtualne w zegarkach – Garmin Pay i Fitbit Pay. Działają na podobnej zasadzie jak płatności Google Pay i Apple Pay, z tą różnicą, że plastik podpinamy co cyfrowego portfela opracowanego przez jedną z dwóch firm zajmujących się produkcją sportowych akcesoriów. W tym przypadku płatności dokonywane są za pomocą zegarków lub smartbandów, które obsługują dany system płatności.

Nie wszystkie banki oferują swoim klientom każdą z dostępnych opcji. Zdecydowanie najpopularniejsze są systemy Blik, Google Pay i Apple Pay. Z kolei Garmin Pay i Fitbit Pay na tę chwilę wydają się wciąż ciekawostką skierowaną do dość wąskiego grona użytkowników - do płatności potrzebne są w tym wypadku specjalne zegarki, których ceny zaczynają się mniej więcej od 1 tys. zł.

Zestawienie opcji płatności mobilnych dostępnych w bankach Bank BLIK Google Pay Apple Pay Karty HCE Garmin Pay Fitbit Pay Alior Bank Tak Tak Tak Nie Tak Tak Bank BPS Tak Tak Tak Nie Nie Nie Bank Millennium* Tak Nie Tak Tak Tak Nie Bank Pekao Tak Nie Tak Tak Tak Tak Bank Pocztowy/Envelo Bank Nie Tak Tak Nie Tak Nie Bank SGB Tak Tak Tak Nie Tak Tak BNP Paribas Tak Tak Tak Nie Nie Nie BOŚ Nie Nie Nie Nie Nie Nie Citi Handlowy Nie Tak Tak Nie Tak Nie Credit Agricole Tak Tak Tak Nie Tak Tak Getin Bank Tak Tak Tak Nie Tak Nie Idea Bank Nie Tak Nie Nie Nie Nie ING Bank Śląski Tak Tak Tak Tak Tak Nie Krakowski Bank Spółdzielczy Nie Tak Tak Nie Nie Nie mBank Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nest Bank Nie Tak Tak Nie Tak Tak PKO BP Tak Nie Tak Tak Tak Nie Plus Bank Nie Tak Tak Nie Nie Nie Santander Bank Polska Tak Tak Tak Tak Tak Tak * Bank Millennium oferuje Google Pay dla wybranych kart – to karty przejęte od Eurobanku i karty goodie

Wśród banków, które oferują zdecydowanie najszerszą paletę m-płatności prym wiedzie Santander Bank Polska – znajdziemy tu każdą z dostępnych form płatności. Pozostałe banki oferują najczęściej Blika, Apple Pay i Google Pay. W bankach takich jak PKO BP, Pekao czy Millennium klient może wybrać płatności HCE zintegrowane z aplikacją mobilną. Są one dostępne na telefony z systemem operacyjnym Android (od 4.4 wzwyż) i nie wymagają podpięcia plastików do cyfrowych portfeli Google lub Apple.

Jak płacić telefonem?

W przypadku płatności zbliżeniowych za pomocą smartfona czy smartwatcha cała operacja przypomina klasyczną płatność kartą. Wystarczy jedynie zbliżyć wybudzony smartfon (z podświetlonym ekranem) do terminala POS i w razie potrzeby wprowadzić kod PIN. Przy czym w systemach Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay kod PIN nie zawsze jest konieczny nawet przy płatnościach powyżej 100 zł. Dodatkowym zabezpieczeniem rządzenia jest bowiem biometria – odcisk palca bądź czujnik tętna (w przypadku zegarków). W Google Pay przy płatnościach powyżej 100 zł należy wprowadzić kod PIN, ale to też wkrótce ulegnie zmianie. Google pracuje bowiem nad umożliwieniem dokonywania płatności zbliżeniowych na wyższe kwoty z zabezpieczeniem biometrycznym – podobnie jak to ma miejsce w Apple Pay.

Z kolei płatności Blik opierają się o kody jednorazowe. By zapłacić za zakupy należy wygenerować w aplikacji 6-cyfrowy kod, który wprowadzamy do terminala POS. W niedalekiej przyszłości płatności Blikiem też będą mogły odbywać się zbliżeniowo. Polski Standard Płatności, operator Blika, nawiązał bowiem strategiczne porozumienie z organizacją Mastercard, która udostępni technologię zbliżeniową dla Blika.

Oprócz wspomnianych wyżej form płatności mobilnych na rynku działają także inne, niezależne od banków systemy m-płatności. Swoje rozwiązania mają sieci handlowe np. Lidl (Lidl Pay), Żabka (Żappka Pay) czy Orlen (Orlen Pay). Oprócz nich działają także takie rozwiązania jak Autopay czy Yanosik Pay, umożliwiające dokonywanie płatności za autostrady, czy Skycash lub mPay oferujące bezgotówkowe formy płatności za bilety komunikacji miejskiej lub parkingowe. Więcej na ten temat napisaliśmy w tekście Wysyp „payów”. Czym i jak najlepiej płacić?