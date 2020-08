fot. Adam Chelstowski / FORUM

Według projektu najnowszego ustawy opublikowanego w czwartek na stronie internetowej Sejmu pierwsza dama otrzyma miesięcznie blisko 18 tys. zł. Propozycja wynagrodzenia dla żony prezydenta Polski pojawiła się wraz z podwyżką pensji dla innych parlamentarzystów.

– Podjęcie próby urealnienia wynagrodzeń wypłacanych osobom pełniącym funkcje publiczne, które na skutek braku wzrostu wynagrodzeń przez ostatnie lata, a nawet ich obniżenia o 20 proc. (co miało miejsce w 2018 r. w stosunku do posłów, senatorów i grupy pracowników samorządowych pełniących funkcje publiczne), pozostały na niskim poziomie wynagradzania, nieadekwatnym do wzrostu przeciętnego czy minimalnego wynagrodzenia w tym samym okresie – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ustawy.

Ile pieniędzy miałaby otrzymać pierwsza dama? Blisko 17,98 tys. zł miesięcznego wynagrodzenia dla żony prezydenta RP przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych. Dotychczas pierwszej damie nie przysługiwało wynagrodzenie.

Pensja dla pierwszej damy, według projektu ustawy, wiązałaby się z płacą otrzymywaną przez sędziów Sądu Najwyższego. Do tej pory wynagrodzenia osób zajmujących wysokie państwowe stanowiska m.in. prezydenta RP wyliczane były na podstawie kwoty bazowej przemnożonej przez odpowiedni współczynnik.

Pensję dla osoby piastującej stanowisko sędziowskie SN wylicza się na podstawie średniego wynagrodzenia zasadniczego z drugiego kwartału roku ubiegłego (4839,24 zł w II kw 2019 r.) przemnożonego przez 4,13 - co daje blisko 19,99 tys. zł miesięcznej płacy dla każdego sędziego Sądu Najwyższego. Pierwsza dama miałaby otrzymać 0,9 proc. tej kwoty, czyli 17 987,46 zł każdego miesiąca 2020 roku.

Aby obliczyć proponowane wynagrodzenie dla Prezydenta RP, należy pomnożyć kwotę 19,99 tys. zł przez mnożnik 1,3. W świetle projektu nowej ustawy głowa państwa otrzymałaby ponad 25,98 tys. zł miesięcznie. W 2019 roku prezydent zarabiał 20 399,39 zł miesięcznie (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat).

