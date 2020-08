11 bit studios miało w II kw. 11,6 mln zł EBITDA, zgodnie z konsensusem

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Wynik EBITDA 11 bit studios w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 11,6 mln zł, 1,1 proc. powyżej średniej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik wzrósł o 163 proc. rok do roku.

Przychody spółki wyniosły 19,7 mln zł i również był zgodne z konsensusem (19,6 mln zł). Sprzedaż wzrosła o 18,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Zysk netto przebił oczekiwania analityków o 18 proc. i wyniósł 10,5 mln zł. Wynik wzrósł o ponad 320 proc. rok do roku. Spółka odnotowała w drugim kwartale dodatni wynik w wysokości 1,67 mln zł w pozycji "podatek dochodowy". Firma podała w środę, że począwszy od raportu za I półrocze 2020 roku będzie prezentowała wpływ ulgi podatkowej IP Box na wyniki finansowe za dany okres - poinformowano, że pozytywny wpływ tej zmiany na wynik netto za pierwsze półrocze 2020 roku to ok. 3,5 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki wyniosły w drugim kwartale 4,6 mln zł, o 6,5 proc. więcej rok do roku. Wartość aktywów finansowych na koniec czerwca (gotówki i jej ekwiwalentów, lokat bankowych oraz należności handlowych i podatkowych) wynosiła 114,2 mln zł i była na rekordowym poziomie. Wartość ta wzrosła w minionym kwartale o ponad 12 mln zł.

W ciągu sześciu miesięcy 2020 roku 11 bit studios zanotowało łącznie prawie 50,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli 63,2 proc. więcej niż rok wcześniej i wypracowało ponad 25 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 237 proc.

Spółka podała w raporcie, że łączne przychody gry „Frostpunk” do końca czerwca, czyli nieco ponad dwa lata od premiery, zbliżyły się do 110 mln zł i były wyższe od skumulowanych przychodów wcześniejszej gry, „This War of Mine”.

Dodano, że istotnym uzupełnieniem wyników były tytuły wydane przez spółkę: „Moonlighter” i „Children of Morta”. Przychody ze sprzedaży tych dwóch gier w pierwszych sześciu miesiącach tego roku odpowiadały za 30 proc. przychodów 11 bit studios.

W raporcie poinformowano, że spółka prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące pozyskania kilku kolejnych projektów wydawniczych i do końca bieżącego roku planuje podpisanie co najmniej jednej, kolejnej umowy wydawniczej.

Studio jest zadowolone z postępów prac na nowymi produkcjami o nazwach roboczych "Dolly" i "Eleanor" - jak napisano w raporcie, produkcja przebiega bez zakłóceń.

"Jesteśmy zadowoleni z postępu prac na produkcjami choć nie ukrywamy, że 'Projekt 8' okazał się nieco większym niż pierwotnie zakładaliśmy wyzwaniem co oznacza, że potrzebujemy dodatkowego czasu na jego dokończenie" - dodano w raporcie.

Wartość nakładów na niezakończone prace rozwojowe spółki (produkcja nowych gier) wzrosła w drugim kwartale o 4,42 mln zł do 18,77 mln zł. Z kolei zobowiązania pozabilansowe do poniesienia wydatków - wynikające z zawartych umów na wydanie w przyszłości gier zewnętrznych firm - wyniosły 3,61 mln euro i 5,8 mln zł, wobec odpowiednio 3,68 mln euro i 6,78 mln zł kwartał wcześniej.

Z końcem czerwca w spółce pracowało ok. 150 osób. Na koniec marca firma zatrudniała ok. 140 pracowników.

Poniżej przedstawiamy wyniki 11 bit studios w drugim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów.

dane w mln zł

2Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk YTD 2020 rdr Przychody 19,7 19,6 0,1% 18,7% -35,6% 50,2 63,2% EBITDA 11,6 11,5 1,1% 163,0% -40,8% 31,2 145,1% EBIT 9,1 9,2 -0,8% 164,5% -47,1% 26,4 204,1% zysk netto j.d. 10,5 8,9 18,0% 323,4% -27,6% 25,0 290,0% marża EBITDA 59,0% 58,7% 0,37 32,39 -5,23 62,19% 20,78 marża EBIT 46,3% 46,9% -0,57 25,52 -10,08 52,62% 24,39 marża netto 53,4% 45,7% 7,77 38,45 5,89 49,83% 28,98

