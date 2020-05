Zysk netto Banku Millennium w I kw. poniżej oczekiwań

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 18,1 mln zł z 160 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik banku okazał się 69 proc. niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 57,6 mln zł. Bank utworzył rezerwę w wysokości 60 mln zł na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii Covid-19.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku za pierwszy kwartał 2020 roku wahały się od 35 mln zł do 68 mln zł.

Zysk spadł 89 proc. rdr i 33 proc. kdk. Raportowane wyniki nie są w pełni porównywalne w ujęciu rdr, ponieważ wyniki z I kwartału 2019 r. nie obejmowały wyników Euro Banku (przejętego pod koniec maja 2019 r.).

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka wyniosły w pierwszym kwartale 137 mln zł i były 9 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 150,5 mln zł,w przedziale od 105 mln zł do minus 233 mln zł).

Bank utworzył wyprzedzająco rezerwę w wysokości 60 mln zł zł (49 mln zł po podatku) na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii Covid-19.

"W kolejnych okresach, po pozyskaniu bardziej wiarygodnych danych, Grupa BM dokona alokacji w/w rezerwy do ekspozycji kredytowych" - napisano w raporcie.

Ponadto, w I kwartale 2020 roku rezerwa na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych uległa zwiększeniu o dodatkowe 55,3 mln zł .

Koszt ryzyka jest na poziomie 108 pb (75 pb po wyłączeniu rezerwy na Covid-19).

Bank podał, że na dzień 4 maja, w związku z koronawirusem, zatwierdził 41.900 wniosków o wakacje kredytowe dotyczących pożyczek gotówkowych, 16.000 wniosków o wakacje kredytowe dla kredytów hipotecznych, o wartości kredytów odpowiednio: 1.191 mln zł i 4.486 mln zł.

"Liczba wniosków o wakacje kredytowe w segmencie detalicznym stopniowo spada od czasu wprowadzenia przedmiotowej oferty" - napisano w raporcie.

Liczba wakacji kredytowych dla klientów korporacyjnych wynosiła około 800 (MŚP: 700) na koniec kwietnia, z łączną wartością kredytów z odroczoną spłatą na poziomie poniżej 500 mln zł.

Wynik odsetkowy banku (raportowany) wyniósł w pierwszym kwartale 675,8 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 681,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 671,3 - 694,3 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 194,5 mln zł wobec konsensusu na poziomie 177,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 168 mln zł do 185 mln zł).

Koszty operacyjne banku sięgnęły 517,9 mln zł i były o 5 proc. niższe od średniej prognoz analityków (544,6 mln zł).

W I kwartale bank zaksięgował pełną składkę roczną (58 mln zł, spadek 20 proc. rdr) na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i kwartalną składkę na fundusz gwarantowania depozytów w kwocie 27 mln zł (wzrost o 132 proc. rdr)

Koszty administracyjne bezpośrednio związane z nabyciem Euro Banku wyniosły 37,6 mln zł.

Bank podał, że I kwartał 2020 r. przyniósł wysoką sprzedaż kredytów hipotecznych (1.343 mln zł, wzrost o 57 proc. rdr) i pożyczek gotówkowych (1.297 mln zł, wzrost o 31 proc), oraz dalszą

kontynuację wzrostu liczby aktywnych klientów detalicznych (nowy rekord 2,6 mln, wzrost o 34 proc.) i rachunków bieżących (3.435 tys., wzrost o 41 proc.).

Kredyty detaliczne banku wzrosły o 4 proc. kdk i o 47 proc. rdr, podczas gdy depozyty detaliczne wzrosły o odpowiednio: 1 proc. i 24 proc.

Kwartalne synergie z połączenia z Euro Bankiem wyniosły 24 mln zł.

"Ponieważ oczekuje się, że synergie z czasem będą rosły (cel na cały 2020 r. to 126 mln zł), podczas gdy koszty integracji powinny się stopniowo zmniejszać (rzeczywiste koszty integracji w I kw. 2020 r. na poziomie 52 proc. łącznych kosztów zakładanych w 2020 r.), synergie netto powinny mieć coraz bardziej pozytywny wpływ na wyniki" - napisano w raporcie.

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) grupy jest na poziomie 19,5 proc., a wskaźnik CET1 na poziomie 16,5 proc. i są znacznie powyżej poziomów wymaganych przez regulatora (odpowiednio 15,4 proc. i 12,2 proc.).

Wyniki Banku Millennium w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 1Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 675,8 681,6 -0,9% Wynik z prowizji 195 177,1 9,8% Koszty ogółem 517,9 544,6 -4,9% Saldo rezerw -137 -150,5 -9,0% Zysk netto 18,1 57,6 -68,6% w mln zł 1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica rdr kdk Wynik odsetkowy 676 484 39,6% 693 -2,5% Wynik z prowizji 195 163 19,2% 183 6,5% Koszty ogółem 518 384 34,7% 490 5,7% Saldo rezerw -137 -72 89,4% -72 89,2% Zysk netto 18 160 -88,7% 27 -33,0%

Bank Millennium spodziewa się, że wynik grupy w 2020 r. będzie niższy niż w 2019 r.

Bank Millennium spodziewa się, że wynik grupy w 2020 roku będzie niższy niż w 2019 roku - poinformował bank w raporcie.

"Z powodu pandemii Covid-19 oraz jej bezpośrednich i pośrednich skutków, naturalne jest założenie, że wynik netto Grupy BM w roku 2020 będzie niższy, niż w 2019" - napisano w raporcie.

W wynikach I kwartału bank utworzył wyprzedzająco rezerwę w wysokości 60 mln zł na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii Covid-19.

