Zubelewicz z RPP: Podwyżka stóp procentowych powinna nastąpić jak najszybciej

Referencyjna stopa procentowa w Polsce powinna jak najszybciej wzrosnąć do poziomu 2 proc., by przeciwdziałać rosnącej inflacji - powiedział we wtorek agencji Reuters członek RPP, Kamil Zubelewicz.

"Jakakolwiek możliwa podwyżka stóp procentowych powinna nastąpić jak najszybciej. Chodzi o to, w jakiej kondycji zostawimy kolejnej Radzie polską walutę" - powiedział cytowany przez Reuters ekonomista.

"Moim zdaniem, referencyjna stopa procentowa powinna zostać podwyższona do 2 proc., a potem powinniśmy poczekać. To jest absolutne minimum, biorąc pod uwagę średnioterminową stabilność polskiej waluty.

Zdaniem Zubelewicza, cel inflacyjny w Polsce powinien być niższy niż obecne 2,5 proc., co byłoby najlepszym rozwiązaniem w celu stłumienia wewnętrznej presji inflacyjnej.

Członek RPP ocenił, że nie widzi szans na zmianę retoryki większości RPP, która postuluje stabilizację stóp. Dodał, że inflacja w Polsce przyspiesza głównie z uwagi poziom stóp procentowych w kraju.

W styczniu inflacja w ujęciu rdr wzrosła do 4,4 proc. rdr.

Na posiedzeniu RPP w styczniu za podwyżką stóp procentowych głosowało 3 członków tego gremium: Zubelewicz, E. Gatnar i Ł. Hardt.

Czworo członków RPP, w tym prezes NBP A. Glapiński, sugerowało do tej pory, że jeżeli dojdzie do zmiany stóp procentowych w Polsce, to ruchem będzie obniżka. (PAP Biznes)

