Zieleń na GPW. Banki pociągnęły indeksy w górę

Po spadkowej środzie, w czwartek WIG20 powrócił do wzrostów. Na GPW wyróżniły się m.in. akcje banków, Polsatu oraz Dino.

Mimo słabego startu WIG20 zdołał zakończył czwartkową sesję 0,8 proc. ponad kreską. Szczególnie dobrze wypadła druga część sesji, ponieważ jeszcze w okolicach godziny 13 indeks notowany był na "zerze". Co ciekawe popołudniowy rajd był "własną" inicjatywą polskich blue chipów, podobnego ruchu nie obserwowaliśmy ani we Frankfurcie, ani w Paryżu, ani w Budapeszcie. Amerykanie zaś dzień otworzyli wprawdzie na plusie, ale jednak niewielkim. Warto dodać, że WIG20 dzięki dzisiejszym wzrostom pokonał psychologiczną barierę 2300 pkt.

Nie przeszkodziło to jednak i średniakom podążyć za blue chipami. mWIG zyskał dziś 1,1 proc. i było to w dużej mierze również zasługą rajdu rozpoczętego około godziny 13. Podobne trendy zaobserwować można było na WIG-u (+0,8 proc.), negatywnie zaś na tym tle wyróżniał się sWIG, który dziś zyskał ledwie 0,1 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 905 mln zł.

Popołudniowy rajd w dużej mierze było to zasługą banków, gdyż indeks sektorowy WIG-banki początek notowań zaczął minimalnymi spadkami, by dalej przez całą sesję nieprzerwanie zwyżkować, kończąc dzień wzrostem 1,6 proc. Obroty na WIG-banki przekroczyły 230 mln zł. Z bankowych blue chipów wszystkie oprócz Aliora (-0,4 proc.) zanotowały wzrosty z przedziału 1-2 proc. Mocny udział we wzrostach indeksu sektorowego oraz mWIG-u miał też ING (+4,6 proc.).

Oprócz banków w gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Cyfrowy Polsat – o 3,7 proc., Dino Polska – o 3,4 proc. i CCC – o 3,2 proc.

Zwyżkowała także cena Play – o 1,8 proc. Cena Play po trzeciej sesji wzrostowej z rzędu poszła w górę do 34,5 zł i zbliżyła się do poziomu z IPO, przeprowadzonego w lipcu 2017 roku (36 zł). Przed rozpoczęciem czwartkowej sesji agencja Bloomberg podała, że analityk VTB Capital Ivan Kim zmienił rekomendację dla Playa z „kupuj” do „trzymaj”, jednocześnie podwyższając wycenę spółki z 29 zł do 35 zł. Przypomnijmy, telekomy drożeją na fali podwyżek cenników. Jeszcze do niedawna liderem wzrostów było Orange, dziś spółka straciła jednak 0,4 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: CD Projekt – spadek o 1,8 proc., PKN Orlen – o 1,7 proc., i Lotos – o 0,8 proc. W kontekście spółek paliwowych warto wspomnieć o dzisiejszym blisko 3-proc. skoku ceny ropy naftowej.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Brastera - wzrost o 14,0 proc., Mercora – o 8,9 proc., Rainbow Tours – o 6,3 proc. i GTC – o 6,1 proc. Cena akcji Mercora po trzeciej z kolei zwyżce osiągnęła najwyższy poziom od kwietnia 2019 przy obrotach najwyższych od czerwca 2014 roku. Po czwartkowej sesji GPW podała, że w ramach jednej transakcji pakietowej wartej ok. 25,1 mln zł właściciela zmieniły 3.256.562 akcje po cenie 7,7 zł, które stanowią ok. 20,8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Adam Torchała/PAP Biznes