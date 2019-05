Zbyt nieliczni, żeby podnieść im płace. Weterynarze zaostrzą protest

Obiecano im podwyżki w I kwartale 2019 r. i na obietnicach się skończyło. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej czują się oszukani i dają resortowi rolnictwa czas do 8 czerwca 2019 roku. W przypadku braku działań prowadzących do podniesienia wynagrodzeń weterynarze zaostrzą protest.

"(...) Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej nie są w stanie nadal ufać wątpliwym zapewnieniom o świetlanej przyszłości Inspekcji Weterynaryjnej (....). Czujemy się oszukani, ponieważ obiecana kwota miała zostać rozdysponowana już w I kwartale 2019 roku, o czym OZZPIW został zapewniony 9 stycznia 2019 r. bezpośrednio przez Pana, Panie Ministrze. Nie możemy godzić się na permanentne lekceważenie i brak szacunku dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej" podają w liście skierowanym do Jana Ardanowskiego przedstawienie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

40 mln zł na wynagrodzenia,

podpisanie przez stronę rządową porozumienia zobowiązującego MRiRW do stopniowego pozyskania środków finansowych, na wzrost wynagrodzeń w IW, zgodnie z przedstawionymi przez OZZPIW wyliczeniami (łączna kwota 160 mln) oraz do wspólnego wypracowania rozwiązań w sprawie pozostałych postulatów OZZPIW.

przekazanie do konsultacji nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz uwzględnienie głosu strony społecznej w tej sprawie.

Czego oczekują weterynarze? W komunikacie na stronie związku podają, że zaostrzenie protestu ma na celu wyegzekwowanie:

W przypadku braku odpowiedzi strony rządzących, pracownicy IW zapowiedzieli zaostrzenie protestu. Nie podano jednak do publicznej wiadomości, jaki kształt przybierze. Kwota, jaka będzie satysfakcjonować inspektorów weterynarii, to 1,5 krotność średniej krajowej z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Obecnie inspektorzy zarabiają od 2,5 do 3 tysięcy złotych brutto.

Weronika Szkwarek