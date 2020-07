Arriva

Kierowca autobusu, który we wtorek uderzył w cztery zaparkowane auta, był pod wpływem substancji odurzających. Tester wskazał w tym przypadku na meta-amfetaminę – poinformował PAP asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznego Policji. Po spotkaniu władz Warszawy z firmą Arriva zawiesiliśmy umowę z wykonawcą - poinformowała we wtorek popołudniu rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Jak przekazał policjant, około godz. 10.30 policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Klaudyny na warszawskich Bielanach. Kierowca miejskiego autobusu linii 181 uderzył tam w cztery zaparkowane pojazdy oraz latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została z ogólnymi potłuczeniami przewieziona do szpitala.

"Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy, to badanie dało wynik ujemny. Prowadzący autobus 25-latek został także poddany badaniu na zawartość innych substancji odurzających. Tester wskazał w tym przypadku na meta-amfetaminę. W związku z powyższym kierowca autobusu został przez policjantów zatrzymany" – poinformował PAP asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznego Policji.

W środę przewoźnik Arriva nie wyjeżdża na stołeczne drogi

"Jutro przewoźnik Arriva nie wyjeżdża na stołeczne drogi" – poinformowała Gałecka. "Oczywiście Zarząd Transportu Miejskiego zapewni autobusy od innych przewoźników, tak, aby jak zawsze pełne składy, wyjechały na stołeczne drogi" – podkreśliła. Wyjaśniła, że jest to wynik wtorkowego spotkania z przedstawicielami firmy Arriva, zwołanego na pilne wezwanie władz Warszawy tuż po zdarzeniu, do którego doszło na Bielanach około godz. 10.30.

Rzeczniczka stołecznego ratusza podkreśliła jednocześnie, że już po wypadku, który miał miejsce 25 czerwca na moście Grota-Roweckiego, władze Warszawy podjęły decyzje o przeprowadzeniu kontroli u przewoźnika Arriva. Zaznaczyła, że kontrola ta rozpoczęła się już 26 czerwca. "A od poniedziałku 29 czerwca również zaczęliśmy przeprowadzać kontrole u innych przewoźników, m.in. Mobilis, PKS Grodzisk Mazowiecki i Michalczewski" – powiedziała. Dodała, że kontrole te wciąż trwają i zapewniła, że po ich zakończeniu władze miasta przedstawią raport z wynikami tych kontroli.

Gałecka przypomniała równocześnie, że po pierwszym wypadku władze Warszawy wysłały pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o ewentualną zmianę przepisów prawa tak, by stworzyć możliwość testowania kierowców przez ich pracodawcę pod kątem obecności substancji aktywnych we krwi.

Przypomniała także, że Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadzała w 2019 roku u przewoźnika Arriva siedem kontroli, a w 2020 r. dwie kontrole. "Wszystkie te kontrole zakończyły się bez kar finansowych, bez żadnych uwag" – zaznaczyła.

ZTM: Trwają kontrole u przewoźników

Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadza kontrole w zajezdniach operatorów i wystąpił do firmy Arriva o wyjaśnienia ws. wypadku, do którego doszło we wtorek na ul. Klaudyny – poinformował rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert. Dodał, że ZTM rozważa zerwanie umowy zawartej z Arrivą o świadczenie usług przewozowych.

Jak przekazał we wtorek popołudniu Tomasz Kunert, ZTM wezwał firmę Arriva w trybie pilnym o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wtorkowego wypadku. "Rozważamy zerwanie zawartej z firmą Arriva umowy o świadczenie usług przewozowych" – przekazał Kunert.

Jednocześnie ZTM w wydanym przez siebie komunikacie zapewniło, że cały czas trwają kontrole w zajezdniach przewoźników, które ZTM rozpoczął po wypadku na moście Grota-Roweckiego.

"Nasi pracownicy sprawdzają dochowywanie procedur, dotyczących sprawdzania stanu technicznego pojazdów i kontroli pracowników. Z uzyskanych od przedstawicieli firmy Arriva informacji wynika, iż kierowca, który spowodował wypadek na ulicy Klaudyny, przed wyjazdem w trasę i później, na miejscu zdarzenia, został sprawdzony pod kątem trzeźwości – w obu przypadkach testy dały wynik negatywny" – podał ZTM.

ZTM dodał też, że kierowca miał ważne wszystkie badania, wymagane przed dopuszczeniem do pracy. Został, zgodnie z wymaganiami ZTM zawartymi w postępowaniu przetargowym, zatrudniony na pełen etat, na umowie o pracę. Złożył też oświadczenie, że nie pracuje u innego operatora.

"Przypominamy, że zarówno ZTM, jak i operatorzy nie mają uprawnień do kontroli pracowników na obecność w organizmie środków odurzających. Jeśli zachodzą podejrzenia co do stanu pracownika, wzywana jest Policja, która na miejscu przeprowadza odpowiednią kontrolę" – przekazał Kunert.

Zarząd Dróg Miejskich zapewnił również, że już po pierwszym wypadku autobusu firmy Arriva zostało wystosowane pismo do Prezesa Rady Ministrów z sugestią zmiany przepisów ustawowych, które umożliwiłyby dokonywanie przewoźnikom oraz ZTM takich kontroli, a czekając na zmiany w prawie, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podjął równolegle decyzję o zakupie odpowiednich testów.

"Jednocześnie zwracamy się do Stołecznej Policji z prośbą o wsparcie w przeprowadzaniu wyrywkowych kontroli pracowników przewoźników, którzy w ramach zawartych umów kierują taborem komunikacji miejskiej. Podkreślamy, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas najważniejsze, co ma odzwierciedlenie w restrykcyjnych zapisach umów przewozowych. W obydwu wypadkach, które miały miejsce w ostatnim czasie, pełna odpowiedzialność i wina leży po stronie pracowników firmy Arriva" – zaznaczył Kunert.

GITD: W środę rozpoczną się kontrole

W środę w trzech firmach zajmujących się transportem miejskim w stolicy rozpoczną się kontrole - poinformował we wtorek Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Dodał, że inspektorzy sprawdzą m.in. czy w firmach tych nie są łamane normy czasu pracy.

Główny Inspektor Transportu Drogowego, odnosząc się we wtorek w TVP Info do kolejnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie, zaznaczył, że pierwsza z kontroli, prowadzona w firmie Arriva, była planowa, rozpoczęła się jeszcze przed zdarzeniem.

Dodał, że po tragicznym w skutkach wypadku kontrola w Arrivie została rozszerzona, a w trzech kolejnych firmach kontrole zostały zapowiedziane. Jak wskazał, rozpoczną się one w środę.

Alvin Gajadhur podkreślił, że inspektorzy sprawdzą m.in. czy kierowcy nie pracują w kilku firmach jednocześnie, a co za tym idzie, czy nie są łamane normy czasu pracy.

"Może się tak zdarzyć, ze kierowca rano pracuje w jednej firmie, a po południu w drugiej i to będzie właśnie podlegało kontroli inspekcji transportu drogowego" - powiedział.

Dodał, że następstwem takich praktyk może być zagrożenie bezpieczeństwa warszawiaków - zarówno tych, którzy poruszają się autobusami, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Gajadhur zaznaczył, że w latach 2014 - 2016 i kolejnych GITD nakładał wysokie kary na firmy, które świadczą usługi komunikacji miejskiej w związku z łamaniem norm czasu pracy.

"My jako inspekcja transportu drogowego prowadzimy systematyczne kontrole, nakładamy w tym zakresie niestety kary, ale to tak naprawdę m.st. Warszawa powinno jako organizator tego transportu zadbać o to, żeby na warszawskich ulicach było bezpiecznie" - ocenił.

Arriva przeprowadzi testy na obecność narkotyków

Pierwsze testy, które zostały przeprowadzone u kierowców na obecność narkotyków, dały wynik negatywny - poinformowała PAP rzeczniczka spółki Arriva Joanna Parzniewska. Zaznaczyła, że we wtorek będą testowani kierowcy, którzy jeszcze rozpoczynają pracę oraz wracają do zajezdni.

Rzeczniczka spółki Arriva Joanna Parzniewska poinformowała, że w związku informacjami policji o tym, że kierowca autobusu, który we wtorek uderzył w cztery zaparkowane auta, był pod wpływem substancji odurzających, firma podjęła decyzję o przeprowadzeniu u wszystkich kierowców testów na obecność narkotyków.

We wtorek przed godz. 19 Parzniewska przekazała PAP, że testy już się rozpoczęły. "W tej chwili jest już mniej kierowców w bazach, ale pierwszych kilka testów zostało przeprowadzonych. To były testy z wynikiem negatywnym" - podkreśliła.

Dodała, że firma jest już wyposażona w ogólnodostępne testy na obecność narkotyków. Zaznaczyła, że we wtorek będą badani kierowcy, którzy rozpoczynają pracę i powracają z tras. Testy będą kontynuowane w dniach następnych. Jak dodała, trudno powiedzieć kiedy się zakończą.

Testy przeprowadzane wśród kierowców są obowiązkowe; jeśli pracownik nie zgodzi się na ich wykonanie, przewoźnik powiadomi policję.

Parzniewska zaznaczyła, że od wypadku kilka kontroli w firmie przeprowadził Zarząd Transportu Miejskiego. Dodała, że cały czas trwa także kontrola GITD. "Jesteśmy do pełnej dyspozycji organów kontrolujących" - zapewniła.

Wzmożone kontrole policji

Policjanci stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego będą prowadzić wzmożone kontrole stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierowców komunikacji miejskiej - poinformował we wtorek popołudniu asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Jak przekazał policjant, funkcjonariusze stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, będą prowadzić wzmożone kontrole stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierowców komunikacji miejskiej, rozpoczynających pracę, jak i powracających do zajezdni. Dodał, że kierowcy będą także kontrolowani w czasie postoju na pętlach.

"Kontrole kierowców obejmą wszystkich przewoźników świadczących usługi w ramach autobusowej komunikacji miejskiej, w tym pracodawcę kierowców, z których udziałem doszło do wypadku na trasie S8 w dniu 25 czerwca br. oraz dzisiejszego zdarzenia na ulicy Klaudyny" - przekazał asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznego Policji.

Drugi wypadek kierowcy Arrivy

To już drugie podobne zdarzenie z udziałem kierowcy miejskiego autobusu, będącego pod wpływem narkotyków, pracującego dla firmy Arriva.

25 czerwca kierowca autobusu linii 186 spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego, w którym zginęła pasażerka, a czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych. Tomasz U., który kierował autobusem, był pod wpływem amfetaminy. Został aresztowany.

"Należy mieć na uwadze, że usługi transportowe w zakresie przewozu osób świadczy wiele firm. Są to zarówno firmy obsługujące linie miejskie, transport krajowy i przewozy regionalne. Policjanci kontrolują wyrywkowo te pojazdy i kierowców na trasach. Jednak to na pracodawcach spoczywa obowiązek sprawdzenia w jakim stanie ich pracownicy siadają za kierownicą pojazdów. To firma transportowa ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za swoich ludzi" – zaznaczył Mrozek.

Nieoficjalną informację o tym, że kierowca może być pod wpływem środków odurzających jako pierwsze podało tvp.info. (PAP)

