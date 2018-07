„Wiedźmin 3" zakazany w Arabii Saudyjskiej

Gra „Wiedźmin 3” wraz z wieloma innymi znanymi produkcjami została zakazana w Arabii Saudyjskiej. Powodem ma być tragiczna śmierć dwójki dzieci.

Jak podaje agencja AP, Arabia Saudyjska zakazała wielu popularnych gier, po tym jak pojawiły się zarzuty o to, że dwójka dzieci popełniła samobójstwa, będąc do tego zachęconym w grze online.

Saudyjska komisja do gier wideo poinformowała w poniedziałek o nałożeniu zakazu na 47 gier. Na liście znalazły się m.in. „Grand Theft Auto V”, „Assassin's Creed 2”, a także stworzony przez polski CD Projekt „Wiedźmin 3” ze względu na nieokreślone naruszenie reguł i przepisów.

Zakaz ten jest odpowiedzią na śmierć trzynastoletniej dziewczynki i dwunastoletniego chłopca, którzy mieli popełnić samobójstwo, grając w grę społecznościową, tak zwanego „Blue Whale” (Niebieski Wieloryb). W grze tej, znanej również jako „Blue Whale Challange”, uczestnicy mają do wykonania serię zadań, a ostatnim z nich ma być popełnienie samobójstwa.

Gry, których zakazano, zdają się zatem nie mieć żadnego bezpośredniego związku ze wspomnianą tragedią. Powodem jest zatem zapewne to, że znane są one z występującej w nich brutalności.

Jeden z najbardziej przyszłościowych rynków

Kurs CD Projektu natomiast na te informacje zbytnio nie zareagował i nadal zbliża się do pokonania granicy 200 zł za akcję.

Póki co Arabia Saudyjska, podobnie jak i cały rynek państw Bliskiego Wschodu, nie jest zbyt znacząca na światowym rynku gier. Zgodnie z danymi z lai.com jest to jednak jeden z najszybciej rosnących rynków, który napędzają tam „duża ilość wolnego czasu”, a także „ponadprzeciętne dochody”. Potwierdzają to statystyki, zgodnie z którymi Saudyjczycy spędzają aż trzy razy więcej czasu na granie od Amerykanów czy Europejczyków. Średnie dochody przypadające na jednego użytkownika są natomiast wyższe jedynie w Chinach. Ewentualna utrata tego rynku przez producentów gier może być zatem w długim terminie bardzo bolesna.

Cały region Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki rośnie obecnie o aż 25 proc. rdr, co jest najlepszym wynikiem na całym świecie. Dla porównania Ameryka Łacińska wzrasta o 13,9 proc., a Ameryka Północna o zaledwie 4 proc. Sama Arabia Saudyjska jest natomiast największym rynkiem wspomnianego regionu, przynosząc w 2017 roku 650 mln dolarów przychodów. Jest to zatem wynik zbliżony do np. Polski (675 mln dolarów).

