Weekendowe przerwy w bankach. Uwaga na bankomaty i płatności kartą

W ten weekend nie zaszkodzi zadbać o gotówkę w portfelu. Problemy z realizacją transakcji kartami lub wypłatami z bankomatów zapowiedziały aż trzy banki. W sumie aż siedem marek bankowych przeprowadzi w najbliższych dniach prace techniczne mające na celu usprawnienie działania ich systemów.

Przerwy w dniach od 31 maja do 2 czerwca zaplanowały następujące instytucje: Bank Millennium, Bank Pocztowy, EnveloBank, eurobank, ING Bank Śląski, mBank oraz Wielkopolski Bank Spółdzielczy (neoBank).

Bank Millennium

Przerwa w Banku Millennium rozpocznie się już w piątek (31 maja br.) o godz. 20.00. Nie obejmie ona jednak wszystkich użytkowników bankowości internetowej. Niedostępna do godz. 6.00 dnia kolejnego (1 czerwca) będzie usługa Profilu Zaufanego.

Bank Pocztowy i EnveloBank

Dłuższe prace modernizacyjne zaplanował na ten weekend Bank Pocztowy. Rozpoczną się one o godz. 22.00 w sobotę (1 czerwca), a zakończą 24 godziny później. W tym czasie bankowość elektroniczna nie będzie dostępna, a infolinia będzie działać wyłącznie w trybie informacyjnym. Przerwa techniczna obejmie także usługi internetowej marki banku – EnveloBanku.

Ograniczenia w dostępie do swoich usług zapowiedział także eurobank. Korzystanie z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej będzie niedostępne w nocy z piątku (31 maja) na sobotę (1 czerwca) od godziny 23.35 do godz. 03.00.

ING Bank Śląski

Prace nad systemami ma również w planach ING Bank Śląski. Zostały one podzielone na dwie tury. Pierwsza z nich rozpocznie się w niedzielę (2 czerwca) o godz. 0.00 i potrwa do godz. 2.00. W podanym terminie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z bankomatów, wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler), aplikacji mobilnej, systemu ING CardsOnLine, płatności BLIK oraz poleceń przelewu Płać z ING. Bank nie wyklucza, że mogą również wystąpić trudności z płatnościami kartami, aktywacją kart, nadawaniem kodów PIN, zamawianiem karty Mastercard w telefonie, przypisaniem do telefonu karty Mastercard w telefonie, dodaniem karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay oraz wykonywaniem przelewów z rachunku karty kredytowej.

Użytkownicy Modułu Makler będą musieli się przygotować na jeszcze jedną przerwę tego samego dnia w godz. od 18.00 do 21.00. W tym czasie nie będzie można korzystać zarówno z serwisu w bankowości internetowej, jak i aplikacji mobilnej ING Makler Mobile.

mBank

Na przerwę w dostępie do usług bankowych muszą się również przygotować klienci mBanku, który tradycyjnie rozłożył prace na kilka etapów:

od godz. 1.30 do godz. 8.30 zainteresowani ofertą nie będą mogli złożyć wniosku produktowego,

od godz. 2.00 do godz. 6.30 nie będzie można płacić kartą ani dokonywać wpłat i wypłat w bankomatach i wpłatomatach,

od godz. 2.00 do godz. 7.30 nie będzie możliwości zalogowania się na swoje konto w bankowości internetowej ani korzystania z aplikacji mobilnej.

Przerwa została zaplanowana na niedzielę 2 czerwca. Obejmie ona również kontakt z infolinią. W czasie jej trwania nie będzie można zlecić żadnej operacji.

W ten weekend będą również pracować informatycy Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego. W piątek (31 maja) od godz. 21.00 do godz. 23.00 nie będzie możliwe zalogowanie się do systemu transakcyjnego banku. Efektem prac konserwacyjnych mogą być także utrudnienia w obsłudze kart płatniczych i bankomatów.

MDe