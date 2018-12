W Szwajcarii bez zmian. Stopy ujemne, a frank „wysoko wyceniany”

Szwajcarski Bank Narodowy nie zdecydował się na zmianę polityki monetarnej. Docelowy Libor dla franka pozostaje głęboko ujemny. Bank centralny Helwetów wciąż uważa swoją walutę za „wysoko wycenianą”.

Na grudniowym posiedzeniu SNB utrzymał skrajnie ekspansywną politykę monetarną, pozostawiając stopę depozytową na poziomie -0,75%. Docelowy przedział trzymiesięcznego Liboru CHF także pozostał bez zmian na poziomie od -1,25% do -0,25%. Ponadto bank centralny Szwajcarii podtrzymał deklarację o "gotowości do bezpośrednich interwencji na rynku walutowym”, jeśli tylko uzna je za konieczne. Taki kurs Szwajcarzy utrzymują od pamiętnego „frankogeddonu” ze stycznia 2015 roku.

Przez te niemal cztery lata delikatnym modyfikacjom ulegała jedynie treść komunikatu SNB. Od dwóch lat Helweci piszą, że frank pozostaje „wysoko wyceniany”. Wcześniejsza fraza mówiła o „znacząco przewartościowanym” franku.

- Względem poprzedniej oceny polityki monetarnej we wrześniu 2018 roku frank szwajcarski nieznacznie osłabił się względem koszyka walut. Wynika to przede wszystkim z umocnienia dolara amerykańskiego. Frank pozostał praktycznie bez zmian względem euro.. Ujemne stopy procentowe i gotowość SNB w razie konieczności do interwencji na rynku walutowym pozostają kardynalne. Te środki mają utrzymać niską atrakcyjność inwestycyjną franka i zredukować presję na umocnienie waluty – tak swoją politykę opisuje Szwajcarski Bank Narodowy.

Ekonomiści przewidują, że Szwajcarski Bank Narodowy ruszy do działania dopiero po tym, jak dojdzie do zmian w polityce monetarnej strefy euro. Jak na razie Europejski Bank Centralny podtrzymuje perspektywę zakończenia programu luzowania ilościowego wraz z końcem tego roku oraz obietnicę utrzymania niedodatnich stóp procentowych przynajmniej „do końca lata” 2019 roku. Nowych wieści z EBC spodziewamy się jeszcze dzisiaj, o 13:45.

W grudniowym komunikacie SNB obniżył projekcję inflacyjną względem prognoz z września. Teraz Szwajcarzy spodziewają się, że inflacja CPI w 2019 roku spadnie do 0,5% z 0,9% oczekiwanych w tym roku. Dopiero w roku 2020 tempo wzrostu cen koszyka dóbr konsumpcyjnych (CPI) ma przekroczyć 1% i osiągnąć 2% w połowie 2021 roku.

Rynek walutowy neutralnie przyjął zgodną z oczekiwaniami decyzję SNB. O 9:45 kurs EUR/CHF utrzymywał się tuż poniżej 1,13 franka za euro. Od kwietnia obserwowany jest trend umocnienia franka wobec euro – kurs EUR/CHF obniżył się z 1,20 do 1,12 w połowie września. Na polskim rynku międzybankowym za jednego fraka płacono nieco ponad 3,80 zł.

