W Rosji złoto spadło z nieba

W rosyjskim Jakucku złoto posypało się z nieba. Ze startującego z tamtejszego lotniska samolotu wypadło 9,3 ton metali szlachetnych – donoszą rosyjskie media. Przyczyną tego niecodziennego wypadku miały być wadliwe drzwi maszyny.

