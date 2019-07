Pierwszy kraj na świecie zakazuje używania pieluszek jednorazowych

Republika Vanuatu jako pierwsze państwo na świecie zakazała właśnie używania pieluszek jednorazowych. Zakaz będzie obowiązywał od 2020 roku. Do tego czasu kraj ma czas na znalezienie alternatywy.

Kraj zdecydował się na ten radykalny krok w trosce o środowisko naturalne, by chronić coraz bardziej zanieczyszczone morze. Vanuatu leży na 83 wyspach w Oceanii, mieszka na nich w sumie 283 tys. osób.

To właśnie odpady organiczne i pieluchy stanowią aż 75 procent wszystkich odpadów na Vanuatu - wynika z przeprowadzonych badań. A w ciągu 2 lat, kiedy dziecko z pieluszek korzysta, używa się ich około 5 tysięcy sztuk. Pieluszki zawierają plastik, a ich rozkład może trwać kilkaset lat.



– Vanuatu chroni swoją przyszłość. W końcu tworzywa sztuczne trafiają do wody i łańcucha pokarmowego, a w końcu także do żołądków mieszkańców Vanuatu – mówi minister spraw zagranicznych Mike Masauvakalo. (...) Przed nami długa droga. Ale znając mój kraj, uda nam się. W Vanuatu jest bardzo głośno o kryzysie klimatycznym. Jest widoczny, żyjemy nim. Wpływa na nasze zaopatrzenie w żywność i populację ryb. Sytuacja klimatyczna to w Vanatu sprawa wysokiej rangi –dodał.

Zakaz zaskoczył i zdenerwował rodziców, którzy póki co nie mają żadnej alternatywy. Protestowały głównie matki, ale bezskutecznie.

W ubiegłym roku Vanuatu zakazał też stosowania plastikowych słomek i reklamówek. Od tego czasu, zdaniem Masauvakalo, plastikowych śmieci jest o wiele mniej, pojawiło się też w użytku sporo toreb z naturalnych materiałów.



W przeszłości z podobną propozycją zakazu używania popularnych pampersów i innych jednorazowych pieluch wystąpił już brytyjski minister środowiska Michael Gove. Został jednak mocno skrytykowany i szybko wycofał się z pomysłu.

Warto dodać, że także w Polsce od kilku lat coraz popularniejsze są tzw. pieluchy wielorazowe. Co prawda zestaw pieluch, którego potrzebujemy na start, kosztuje jednorazowo więcej, to ostatecznie - na przestrzeni około dwóch lat, koszty takiego rozwiązania są niższe, a samo rozwiązanie jest bardziej ekologiczne.

KWS