Uwaga na fałszywe e-maile. Trojan Emotet znów atakuje

Wirus Emotet znów jest aktywny. Hakerzy rozsyłają go w fałszywych e-mailach. Gdy klikniemy w link lub załącznik, hakerzy mogą zyskać dostęp do naszych loginów, haseł i treści e-maili - informuje portal ZDnet.com.

Hakerzy za pomocą trojana Emotet atakowali komputery już wiosną. Po kilku miesiącach od ostatniego zarejestrowanego ataku, wirus wrócił z jeszcze większą siłą. Co gorsze, skierowane są także bezpośrednio do polskich użytkowników internetu. Zainfekowane maile w języku polskim odkryli badacze z grupy Cisco Talos Intelligence Group,

#malwarealert #emotet

After months of inactivity, Emotet came back to life on Monday as it started churning out spam emails that push malicious attachments to unsuspecting users. pic.twitter.com/YRGZ7ebNZd