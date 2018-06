Tysiące osób przemaszerowały ulicami Londynu w proteście przeciwko brexitowi

Dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w anytbrexitowej manifestacji w centrum Londynu. Mniejszą kontrmanifestację zorganizowali zwolennicy wyjścia z Unii.

"Domagamy się głosowania nad ostateczną umową ws. Brexitu" - głosił transparent trzymany przez organizatorów marszu z organizacji People's Vote. Obecni byli przeciwnicy brexitu z Partii Konserwatywnej, Partii Pracy i Liberałów. Lider tych ostatnich Vince Cable mówił Sky News, że "nadszedł czas, by zatrzymać bałagan", jakim są według niego niekompetentnie prowadzone negocjacje brexitowe. "Czas byście zdecydował, byście przejęli kontrolę.To nieprawda, gdy posłowie mówią, ze wola narodu jest taka sama jak dwa lata temu" - mówił Gina Miller, znana prawniczka i działaczka antybrexitowa, która w zeszłym roku wygrała z rządem sądową batalię, zmuszając gabinet Theresy May do tego, by przed rozpoczęciem brexitu uzyskał zgodę parlamentu.

Nieopodal odbyła się mniejsza, kilkutysieczna demonstracja wsparcia dla brexitu. Organizatorzy informują, że chodzi im o "wolność od Unii, wolność od terroru, wolność od szariatu i jedność ludzi, niezależnie od rasy i wyznania". Na marszu okrzyki rozbrzmiewały tradycyjne pieśni, między innymi "Jerusalem" Huberta Parry'ego do słów romantycznego poety Williama Blake'a oraz "Rule Brittania". "Chcemy brexitu i chcemy go teraz" - krzyczeli demonstranci.

W sobotę minęły dwa lata od referendum, w którym Wielka Brytania zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej. Za opuszczeniem Wspólnoty opowiedziało się 52 proc. wyborców, a przeciwnego zdania było 48 proc. Większość sondaży przed głosowaniem wskazywała jednak przewagę zwolenników dalszej integracji europejskiej.

Opublikowany w piątek sondaż ośrodka badania opinii publicznej Survation pokazał, że w przeddzień drugiej rocznicy referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE społeczeństwo jest wciąż niemal równo podzielone na zwolenników i przeciwników brexitu.

W rozmowie z ankieterami 53 proc. wyborców powiedziało, że gdyby referendum odbyło się dzisiaj, to zagłosowaliby prawdopodobnie za pozostaniem w Unii Europejskiej, a 47 proc - za opuszczeniem Wspólnoty.

Jak jednak zaznaczył w rozmowie z zagranicznymi mediami, w tym PAP, znany brytyjski ekspert ds. psefologii (naukowej analizy wyborów, zachowań elektoratu itp.) John Curtice, taki wynik pozostaje w granicach błędu statystycznego i byłby możliwy jedynie przy bezprecedensowej mobilizacji młodszych wyborców, którzy musieliby chętniej pójść do urn niż w 2016 roku.

"Można pomyśleć: +aha, zmieniliście zdanie+, ale obawiam się, że tak nie jest. Badania konsekwentnie wskazują na to, że dziewięciu na dziesięciu wyborców po obu stronach podziału zagłosowałoby dokładnie tak samo, jak dwa lata temu" - tłumaczył.

Curtice, który w styczniu br. został uhonorowany przez królową Elżbietę II tytułem szlacheckim za zasługi dla brytyjskiej debaty publicznej, ocenił, że "prawda jest taka, że jako kraj jesteśmy podzieleni w sprawie Brexitu dokładnie po połowie i na dodatek nie mamy jasności co do tego, czego chcemy od przyszłości".

Według raportu brytyjskiego instytutu Survation Brytyjczycy popierają drugie referendum w sprawie ostatecznego porozumienia z Unią Europejską (48 proc. za, 25 proc. przeciw), choć obecnie takiego ruchu nie wspiera żadne z dwóch największych ugrupowań: rządząca Partia Konserwatywna ani opozycyjna Partia Pracy.

