Tym będą żyły rynki: początek drugiej ćwiartki

W nadchodzącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się wskaźniki makroekonomiczne ze świata. Przed nami także kolejne posiedzenie RPP.

Poniedziałek, 1 kwietnia

Początek nowego kwartału i pierwszy dzień po zmianie czasu upłynie w rytm publikacji indeksów PMI dla sektorów przemysłowych czołowych gospodarek. Zaczniemy od Japonii, Korei i krajów ASEAN (02.30), następnie przejdziemy do Chin (03.45), Rosji (08.00), Holandii (09.00), Polski (09.00), Turcji (09.00), Hiszpanii (09.15), Czech (09.30), Włoch (09.45), Francji (09.50), Niemiec (09.55), strefy euro (10.00), Grecji (10.00), Wielkiej Brytanii (10.30) i USA (15.45).

O 11.00 Eurostat przedstawi dane o stopie bezrobocia w UE. 16.00 to moment publikacji przemysłowego indeksu ISM w USA.

Wtorek, 2 kwietnia

O 08.30 poznamy wartość inflacji w Szwajcarii, na którą uwagę zwraca tamtejszy bank centralny. O 11.00 Eurostat przedstawi dane o inflacji producenckiej. W trakcie dnia o stopach procentowych decydował będzie Narodowy Bank Rumunii, a o 14.00 poznamy dynamikę PKB Rosji.

Środa, 3 kwietnia

Dzień przyniesie szereg publikacji indeksów PMI z sektora usługowego. Pod lupę trafią Chiny (03.45), Hiszpania (09.15), Włochy (09.45), Francja (09.50), Niemcy (09.55), strefa euro (10.00), Wielka Brytania (10.30) i USA (15.45). O 09.00 oczy inwestorów walutowych zwrócone będą na Turcję, skąd nadejdą dane o inflacji.

Około 13.00 spodziewać możemy się decyzji Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych. Po raz ostatni stopy w Polsce zmieniono 3,5 lata temu, a perspektywa ich podniesienia to wciąż melodia odległej przyszłości. Tym niemniej jak zwykle warto będzie posłuchać, co na konferencji prasowej (16.00) powiedzą prezes Adam Glapiński oraz dwaj inni członkowie RPP – szczególnie, że będzie to pierwsza konferencja po posiedzeniu RPP po wybuchu afery KNF oraz po zaskakującym spadku inflacji w listopadzie.

O 14.30 w USA pojawią się dane o handlu zagranicznym. Kwadrans wcześniej rozpocznie się odliczanie do piątkowej publikacji danych z rynku pracy – na pierwszy ogień pójdzie raport ADP (14.15), obrazujący szacowana zmianę zatrudnienia w największej gospodarce świata. O 16.00 poznamy wartość zamówień w amerykańskim przemyśle, zaś o 16.00 wartość usługowego indeksu ISM.

Czwartek, 4 kwietnia

O 08.00 poznamy istotne z polskiej perspektywy informacje o zamówieniach w niemieckim przemyśle. O 13.30 EBC przedstawi protokół z ostatniego posiedzenia Rady Prezesów. W USA opublikowane zostaną raport Challengera (13.30) oraz liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (14.30).

Piątek, 5 kwietnia

Dzień ponownie zaczniemy informacjami z niemieckiego przemysłu, tym razem w postaci dynamiki produkcji przemysłowej (08.00). Analogiczne dane nadejdą także z Węgier (09.00) i Hiszpanii (09.00). O 11.00 Eurostat przedstawi raport o sprzedaży detalicznej. O 14.30 w centrum uwagi znajdzie się amerykański rynek pracy i zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym.

Michał Żuławiński