Trump krytykuje Fed za "szkodliwą politykę"

Donald Trump we wtorek skrytykował politykę Fed za to, że - jego zdaniem - wysokie stopy procentowe i silny dolar szkodzą producentom w USA. Fed "to nasi najgorsi wrogowie” - napisał na Twitterze prezydent, który wielokrotnie atakował już bank centralny.

"Jak zapowiadałem, Jey Powell (szef Fed) i Rezerwa Federalna pozwoliły, aby Dolar stał się tak silny, zwłaszcza w odniesieniu do WSZYSTKICH walut, że wpływa to negatywnie na naszych producentów. Stopa Fed za wysoka. Są naszymi najgorszymi wrogami, nie mają pojęcia. Żałosne!" - napisał Trump.

As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!