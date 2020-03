To był dzień. Najważniejsze fakty z 19 marca

Czwartek to kolejny dzień z rzędu, który obfituje w wydarzenia na różne sposoby powiązane z epidemią koronawirusa. W natłoku informacji łatwo przeoczyć najważniejsze fakty. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając wiadomości o największym znaczeniu. Dzisiaj - głównie dla konsumentów.



70 nowych przypadków i łącznie 355 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - takim bilansem kończy się czwartek 19 marca. Nie powiększyła się statystyka dotycząca zgonów - to wciąż 5 przypadków. Dzisiejszy dzień zdążono już określić mianem przełomowego - w Chinach po raz pierwszy od czasu wybuchu epidemii w prowincjach Wuhan i Hubei nie odnotowano żadnego nowego przypadku zachorowania na COVID-19. W całych Chinach potwierdzono dziś zaledwie 34 nowe przypadki.

Co jeszcze działo się w czwartek 19 marca? Wydarzenia podsumowujemy na osi czasu poniżej.

19:08 Ruszyła ogólnopolska akcja #NieKłamRatownikom

Ratownicy medyczni, policjanci i strażacy rozpoczęli wspólną kampanię informacyjną, w ramach której apelują, by wzywając na pomoc którąś ze służb, informować, jeśli przebywa się na kwarantannie lub miało bezpośredni kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. Chory ratownik nie pomoże już innym - podkreślają służby.

18:27 Płatności do 100 zł bez PIN-u od jutra dla klientów BNP

BNP Paribas Bank Polska poinformował, że jego pierwsi klienci od 20 marca będą mogli dokonywać płatności bezgotówkowych do kwoty 100 zł bez konieczności podawania PIN-u - o ile tylko zaktualizowane zostanie oprogramowanie terminali w sklepach.

18:21 Płyn do dezynfekcji od Polfy gotowy do sprzedaży

Do aptek i przychodni w całym kraju wysłano dziś bezpłatnie środki dezynfekujące (płyn antybakteryjny i środek do dezynfekcji pomieszczeń), wyprodukowane na zlecenie rządu przez Polfę Tarchomin. Płyny trafią również do szerokiej sprzedaży.

17:23 GPW w czwartek odetchnęła, inwestorzy też

Nie tylko WIG-20, ale też mWIG czy sWIG poszły na czwartkowej sesji w górę. W oczy szczególnie rzucały się dziś wyniki CCC (+18,5 proc.), PGE czy Santandera (ponad 10 proc. każdy).

16:48 Na poczcie znowu wyślesz paczkę do UK, Irlandii i Australii

Poczta Polska poinformowała, że powraca do wysyłania paczek zagranicznych na adresy z tych trzech krajów, z czego zrezygnowała od 14 marca br.

16:09 Wirus z Chin wyśle na wolne pracowników polskiej fabryki

Około 3 tysiące pracowników fabryki MAN w Starachowicach od 23 marca zostanie wysłane na przymusowe urlopy w związku z planowanym zwolnieniem tempa produkcji. Powodem jest brak części niezbędnych do kompletnego montażu.

15:08 Londyn pozostanie otwarty dla podróżnych

Brytyjskie władze informują, że mimo światowej pandemii koronawirusa, nie mają planów odcinania stolicy od reszty świata. Tym samym nie pojawią się dodatkowe przeszkody dla podróżujących z i do miasta nad Tamizą.

14:48 Warszawa wprowadza zakaz spożywania alkoholu nad Wisłą

Nowa decyzja to kolejny pomysł na ograniczenie zbiorowisk w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.

11:31 Sieć autobusowa Polonus zawiesza długie trasy

Od dzisiaj do odwolania autokary tej sieci nie pojadą w dalekobieżne trasy. Firma argumentuje decyzję troską o bezpieczeństwo pasażerów z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

11:26 UOKiK zwalcza zawyżane ceny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że prowadzi działania mające na celu usuwanie z internetu ofert sprzedaży produktów, które za sprawą koronawirusa zyskały ostatnio nowe, znacznie wyższe ceny.

11:14 Firmy pożyczkowe też będą zawieszać spłaty

Po bankach także firmy udzielające pożyczek planują odraczanie rat. Zawieszenie płatności, przesuwanie terminów spłat, niepobieranie odsetek za zwłokę - to rekomendacje, jakie branżowa organizacja wydała dla zrzeszonych w niej firm.

10:55 Polecony odbierzesz bez pokwitowania

W ramach dodatkowych procedur bezpieczeństwa odbierający przesyłki listowe rejestrowane, paczkowe i kurierskie nie będą musieli składać podpisu. Wystarczy okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości z bezpiecznej odległości, ten spisze cztery ostatnie cyfry i wyda przesyłkę.

10:55 Drugi etap PPK wydłużono do listopada

W tzw. tarczy antykryzysowej ogłoszonej przez rząd w środę zapisano wydłużenie II etapu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach - poinformował prezez Polskiego Funduszu Rozwoju.

10:15 Google przekłada aktualizacje przeglądarek

Zaplanowana aktualizacja przeglądarki Chrome i Chrome OS zostanie odłożona w czasie z powodu... koronawirusa. Wielu pracowników technologicznego giganta przeszło na pracę zdalną, co uniemożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych zadań.

09:50 Banki podają warunki odraczania płatności dla firm

Nie tylko klienci indywidualni, ale też przedsiębiorcy będą mogli z powodów przestoju w biznesie odroczyć spłatę rat kredytowych lub leasingowych. Kolejne banki informują, na jakich zasadach.

08:03 (Chwilowo) brakuje walut w gotówce

Jeden z banków działających w Polsce poinformował, że w związku z ograniczeniami w międzynarodowym transporcie cały sektor cierpi na tymczasowy niedobór gotówki w walutach obcych w oddziałach.

Malwina Wrotniak