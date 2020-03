Bankom brakuje waluty w gotówce

ING Bank Śląski poinformował swoich klientów, by zgłaszali wcześniej chęć wypłaty większych kwot waluty w placówkach. Podaje, że cały sektor bankowy ma chwilowy problem z dostawą gotówki w walutach zagranicznych do oddziałów.

Bank tłumaczy, że jest to spowodowane wprowadzeniem ograniczeń w transporcie międzynarodowym. Dotyczy to zwłaszcza dolarów amerykańskich. Wszystkie banki, wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, działają już, aby zasilić kasy oddziałów dodatkową gotówką w walutach zagranicznych.

Dlatego bank zdecydował się wprowadzić nowe zasady wypłat gotówkowych w walutach. Kwoty wypłat do 2 tys. USD lub EUR są realizowane w oddziałach standardowo. Klienci, którzy chcą wypłacić więcej, powinni zgłosić taki zamiar 5 dni wcześniej. Chęć wypłaty środków w GBP należy zgłaszać każdorazowo wcześniej.

NBP uspokaja

Jednocześnie bank informuje, że. W systemie internetowym nadal można bez ograniczeń realizować płatności w walucie obcej i wymieniać waluty w kantorze.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński podkreślił, że system bankowy jest stabilny, dobrze zaopatrzony w kapitał i jest gotówka w rezerwie.

"Jeśli chodzi o system bankowy, to jest on dobrze zaopatrzony w kapitał, bezpieczny. Nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bank centralny, to jest silny bank, potężny bank, nawet jak na nasze możliwości" - zapewnił prezes NBP.

"Banki trochę narzekały, że muszą budować te wszystkie bufory, ale mają je jak przychodzi teraz czas. My to jeszcze podlejemy płynnością, damy większe możliwości" - mówił prezes NBP.

WB/PAP/Bankier.pl