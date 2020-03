Sesja mocnego odbicia na GPW. W górę CCC i PGE

Czwartek przyniósł na GPW kolejną sesję skrajnych emocji, tym razem główne indeksy szły jednak w górę. W gronie rosnących spółek wyróżniało się m.in. mocno wcześniej przecenione CCC.

Ruchem aż o 4,9 proc. w górę zakończył czwartkowy handel WIG20. To jednak z najlepszych sesji dla tego indeksu w XXI wieku, warto jednak pamiętać, że licząc od początku roku, wciąż pozostaje on aż 32 proc. pod kreską. Sesje mocnych wzrostów są normą w czasach bessy, dlatego jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o zamknięciu tematu koronawirusowych spadków na GPW.

Warto jednak zauważyć, że czwartek był kolejnym dniem, gdy WIG20 pozytywnie wyróżniał się na tle Europy. Na Starym Kontynencie przeważała dziś zieleń, ale nie tak mocna, jak na GPW. W sumie w ciągu ostatniego tygodnia WIG20 zyskał 12,5 proc. co jest najlepszym wynikiem na kontynencie. Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do wielu rynków, na naszym przed obecną bessą nie było hossy.

W górę poszły również notowania innych głównych warszawskich indeksów. WIG zyskał dziś 4,4 proc., mWIG 3,8 proc., a sWIG 2,1 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,14 mld zł, kolejny dzień pozostawały zatem na podwyższonym poziomie.

W składzie WIG20 szczególnie warto było dziś zwrócić uwagę na CCC. Spółka wcześniej mocno taniała w związku z obawami o wpływ koronawirusowego zamknięcia galerii handlowych na jej biznes. Dziś notowania CCC poszły jednak aż o 18,5 proc. w górę. Wzrost ten to odpowiedź inwestorów na plany spółki dotyczące emisji akcji wspierającej jej kapitały.

Ponad 10-proc. wzrosty notowały dziś także Santander oraz PGE. W kontekście tej ostatniej spółki warto wspomnieć o stanowisku Ministerstwa Klimatu, które twierdzi, iż koronawirusowe problemy gospodarcze mogą być przyczynkiem do reformy systemu opłat za emisje CO2, które są ważną składową kosztów PGE. Mocno rosły dziś też notowania innych energetycznych spółek opierających się na węglu: Taruon zyskał 8 proc., a Enea blisko 7 proc.

Na szerokim rynku gwałtowną przecenę notowała Elektrobudowa (-62 proc.), która poinformowała o złożeniu wniosku o upadłość . Słabo radziło sobie również Forte (-9,1 proc.), które w związku z koronawirusem zamknęło zakłady produkcyjne . Rajd w górę kontynuowali z kolei mocno przecenieni wcześniej przedstawiciele branży turystycznej. Akcje Rainbow oraz Enter Air drożały dziś o ponad 10 proc.

Kolejną wzrostową sesję zanotował Idea Bank (+8,1 proc.). Spółka pochwaliła się zyskiem za IV kwartał 2019 roku sięgającym 30 mln zł. W raporcie okresowym poinformowała, że choć koronawirus negatywnie przełoży się na jej wyniki, obecnie nie potrzebuje wsparcia Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, że Idea Bank nie spełnia obecnie wymogów kapitałowych Komisji Nadzoru Finansowego, a jej napięty bilans w czasach kryzysu budził dodatkowe obawy inwestorów.]

Adam Torchała