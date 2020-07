Szumowski: Środki ochrony i dystans dają gwarancję, że udział w wyborach jest bezpieczny

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera RP

Środki ochrony i dystans dają gwarancję, że udział w wyborach jest bezpieczny - ocenił szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Stwierdził, że po analizie wszystkich powiatów w Polsce sytuacja epidemiczna w naszym kraju się poprawiła.

Szumowski mówił w Polsat News o wyborach w kontekście epidemii koronawirusa. Mówił o ryzyku uczestniczenia w masowych wiecach wyborczych. Uznał, że ryzyko zarażenia się koronawirusem na takich wiecach nadal jest, ale nie określił stopnia tego ryzyka.

Ocenił też, że uczestnictwo w wyborach i pójście do lokalu wyborczego jest bezpieczne. Przyznał, że osoby zasiadające w komisji nie są "monitorowane" pod względem obecności koronawirusa. "Ale (członkowie komisji - PAP) mają środki ochrony osobistej. [...] Te środki ochrony i dystans dają gwarancję, że jest to bezpieczne" - podkreślił Szumowski. Wyjaśnił, że by zarazić się koronawirusem potrzeba około 15 minut bliskiego kontaktu, w jednym pomieszczeniu, z osobą chorą, by dla osoby zdrowej było ryzyko zakażenia. Stwierdził, że osoby głosujące są w lokalu wyborczym kilka minut, więc "jest to bezpieczne" i "dobrze zorganizowane".

Mówił też o ułatwieniach w głosowaniu dla niektórych grup osób. Wymienił osoby po 60. roku życia, niepełnosprawne, kobiety w ciąży i z małym dzieckiem do 3 lat jako te, które będą mogły zagłosować bez kolejki w lokalach wyborczych. Takie zapisy mają się znaleźć w rozporządzeniu regulującym pracę komisji wyborczych.

Poinformował, że w drugiej turze wyborów nie rekomendował PKW żadnej gminy w Polsce do przeprowadzenia wyborów korespondencyjych. Taka rekomendacja jednak pozostaje z pierwszej tury wyborów dla dwóch gmin. "Sytuacja (epidemiczna - PAP) się nie pogorszyła, a polepszyła" - wyjaśnił. Stwierdził, że ta ocena wynika z analizy wszystkich powiatów w Polsce.

Przed pierwszą turą wyborów, która odbywała się 28 czerwca, Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego wydała uchwałę zarządzającą głosowanie wyłącznie korespondencyjne w dwóch gminach w kraju – Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie). W tych gminach w drugiej turze głosowanie również odbędzie się tylko drogą korespondencyjną. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ lena/