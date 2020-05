Kontrowersyjne wezwanie na akcje Lubawy

W piątek pojawiło się wezwanie na akcje Lubawy, które budzi spore kontrowersje wśród inwestorów. Cena zaproponowana przez głównego akcjonariusza wyraźnie odbiega od tej z czwartkowego zamknięcia.

Stanisław Litwin i zależna od niego cypryjska spółka Silver Hexarion Holdings wzywają do sprzedaży 22,2 mln akcji Lubawy, oferując po 0,86 zł za walor - podał Dom Maklerski Banku Handlowego. W wyniku wezwania Stanisław Litwin, bezpośrednio i pośrednio, chce posiadać 99,2 mln akcji Lubawy, stanowiących 66 proc. kapitału zakładowego spółki. Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 28 maja i zakończą 10 czerwca. Silver Hexarion Holdings aktualnie kontroluje 48 proc. akcji Lubawy.

Wezwanie budzi jednak spore kontrowersje wśród inwestorów. Głównym powodem jest cena, 86 groszy zaoferowane przez Litwina i jego cypryjski wehikuł, nijak mają się do wczorajszej ceny z zamknięcia, gdy za Lubawę płacono aż 1,2 zł. Efekt? O ile zazwyczaj wezwania podbijają cenę papierów, tak Lubawa piątkową sesję zaczęła od spadków o 11 proc.

Słów krytyki nie szczędzą m.in. forumowicze Bankier.pl. Wśród kilku wątków dotyczących wezwania znajdują się głównie negatywne komentarze. - Chyba ich głowa boli, po takiej cenie nikt zdrowo myślący nie odda - stwierdził wprost użytkownik publikujący pod nickiem ~`mz.

Warto dodać, że w prawie spółkowym znajduje się zapis chroniący akcjonariuszy przed zaniżoną ceną wezwania. Mówią one, iż proponowana cena nie powinna być niższa, niż średnia cena z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Wspomniana średnia dla Lubawy wynosi... 86 groszy. Cypryjski wehikuł Litwina poszedł więc po najmniejszej linii oporu.

Stanisława. Jak tłumaczy Litwin junior operacja została przeprowadzona, by uniknąć podejrzeń o działanie w porozumieniu z ojcem. Przypomnijmy, Litwin senior wzywa na 66 proc. akcji. To próg umocowany prawnie i przekroczenie go nawet o 0,04 proc. robiłoby z tego punktu widzenia różnicę.

Ciekawy jest również fakt, że wczoraj wieczorem pojawił się komunikat o sprzedaży drobnego pakietu akcji (0,04 proc.) przez... Łukasza Litwina, czyli syna wspomnianego

Warto wspomnieć, że taka dysproporcja pomiędzy obecną ceną, a średnią z ostatnich 6 miesięcy to efekt gwałtownego skoku wartości papierów Lubawy z początku kwietnia, gdy w trakcie jednej sesji podrożały one o połowę. Najprawdopodobniej inwestorzy nastawiali się wówczas, że dostawca m.in. wyposażenia dla służb mundurowych i materiałów BHP, poprawi wyniki finansowe w związku z epidemią. Pod koniec kwietnia spółka przyznała, że rzeczywiście widzi wzrost zainteresowania częścią swoich produktów.

Adam Torchała