Skiba: Bez nowych źródeł dochodów nie ma miejsca na nowe programy wydatkowe

Bez nowych źródeł dochodów budżetowych nie ma miejsca na nowe programy wydatkowe rządu - wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby.

"Plan, który został zaprezentowany w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa został pokazany w taki sposób, by pokazać, że mamy określony poziom deficytu i mamy wydatki, które są zgodne reguła wydatkową. Jeśli chcemy, by poziom wydatków był zgodny z regułą wydatkową (...), to nie ma miejsca na dodatkowe wydatki w tym sensie, w jakim nie znajdujemy nowych dodatkowych dochodów" - powiedział Skiba w radiu TOK FM.

"Jak pojawią się dodatkowe środki, które są +ekstra+, to jest wtedy okazja do dodatkowego programu, ale nie ma żadnych planów, w każdym razie o nich nie słyszałem, by poszukiwać nowych dochodów" - dodał.

Źródło: PAP Biznes

tus/ asa/