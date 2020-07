Sezonowy rynek pracy. Trudno o zatrudnienie w centrum Polski

fot. Inc / Shutterstock

Jak prognozuje ManpowerGroup, największe szanse na pracę w trzecim kwartale 2020 roku będą mieli mieszkańcy wschodniej i południowo-zachodniej Polski. Gorzej o zatrudnienie będzie w centrum kraju.

Jedynie w dwóch z sześciu regionów pracodawcy zamierzają od lipca do września 2020 roku przeprowadzać rekrutacje, wynika z badania ManpowerGroup. Prognoza netto zatrudnienia (czyli różnica pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a odsetkiem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale) na wschodzie Polski wynosi +6 proc. Plus 5 proc. odnotowano również w południowo-zachodniej Polsce.

– Dodatnia prognoza w regionie wschodnim wynika przede wszystkim z prężnie rozwijającej się tam branży przetwórstwa spożywczego, która mimo pandemii, notuje duże zapotrzebowanie na ręce do pracy. Obserwujemy, że producenci ze wschodnich województw borykają się z brakiem kadr i często sięgają po nasze wsparcie w rywalizacji o kandydatów. Polska wschodnia to również obszar rolniczy, gdzie w sezonie letnim właściciele gospodarstw poszukują pracowników do pomocy przy zbiorach – wyjaśnia Dominik Malec, dyrektor regionalny w agencji rekrutacyjnej Manpower.

Prognoza zatrudnienia Region Prognoza dla III kw. 2020 r. Prognoza dla III kw. 2019 r. Wschodni +6 proc. +8 proc. Południowo-zachodni +5 proc. +16 proc. Północno-zachodni -8 proc. +11 proc. Północny -10 proc. +6 proc. Południowy -11 proc. +12 proc. Centralny -11 proc. +8 proc. Źródło: Barometr ManpowerGroup Perspektywy zatrudnienia dla III kw. 2020 r.

Redukcje etatów przewidywane są w pozostałych czterech regionów. Jak czytamy w opracowaniu raportu, plany rekrutacyjne są obecnie najniższe od momentu rozpoczęcia badania w 2008 roku. Zwolnienia planują zatrudniający z południa (prognoza netto wynosi -11 proc.) oraz centrum Polski (również -11 proc.). Na północy kraju odnotowano prognozę wynoszącą -10 proc., a w regionie połnocno-zachodnim -8 proc.

Kogo szukają pracodawcy? Braki kadrowe odczuwane są przez właścicieli magazynów, firm produkcyjnych, logistycznych. Brakuje również wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych czy operatorów wózków widłowych.

Weronika Szkwarek