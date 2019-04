Sasin: Firma oferująca przewóz osób i mająca aplikację nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, jeśli firma oferująca przewóz osób będzie miała aplikację rejestrującą wszystkie płatności, które udostępni fiskusowi, to nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej - poinformował we wtorek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Sasin podkreślił we wtorek rano w Radiu Plus, że rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane do końca bieżącego roku.

Projekt noweli ustawy o transporcie drogowym, którym we wtorek zajmie się rząd, przewiduje obowiązek rejestracji działalności oraz wprowadza definicję pośrednika przy przewozie osób samochodem osobowym oraz przewozie osób taksówką.

Sasin pytany w Radiu Plus, czy będzie konieczność wprowadzenia kas fiskalnych w przewozach osób, odpowiedział, że ustawa ma stworzyć równe zasady konkurencji dla wszystkich, którzy zajmują się przewozem osób.

Potwierdził, że wszyscy, którzy oferują usługi przewozu osób będą musieli prowadzić działalność gospodarczą i odprowadzać podatki. "Będą musieli także spełniać określone warunki - niekaralność, posiadanie prawa jazdy, bo dzisiaj nawet tego nie możemy być pewni wsiadając do innego pojazdu niż taksówka, który realizuje przewóz osób" - mówił.

"Bezpieczeństwo obywateli przede wszystkim, równa konkurencja, czyli równe podatki dla wszystkich. Co do kas fiskalnych, to długo na ten temat dyskutowaliśmy i stwierdziliśmy, że tam, gdzie jest aplikacja, która rejestruje wszystkie przewozy i płatności za te przewozy, a to są aplikacje, które są nie tylko domeną firm przewozowych, ale również korporacji taksówkarskich, to wystarczy tutaj dostęp fiskusa do tej aplikacji i transmisja danych - takie rozporządzenie ma być do końca tego roku wydane" - dodał.

Szef KSRM podkreślił, że zgodnie z założeniami rządu nowe prawo miałoby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, aby "dać czas na przystosowanie się", w tym zarejestrowanie działalności gospodarczej przez zainteresowanych.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w rozmowie z dziennikarzami w poniedziałek podkreślił, projekt noweli obejmie przewozy samochodami osobowymi do 9 osób. "(Projekt) reguluje rynek na tyle, że każdy świadczący te usługi będzie je realizował na takich samych warunkach, chodzi o obowiązek rejestracji działalności gospodarczej i posiadania kasy fiskalnej" powiedział Adamczyk.

Dodał, że w projekcie założono, że "pośrednicy usług taksówkarskich, którzy dzisiaj używają aplikacji mobilnych, będą musieli być zarejestrowani w kraju wykonywania usług i posiadać konto bankowe w Polsce, a nie za granicą". "To powoduje, że podatek od tej usługi (pośrednictwa - PAP) będzie odprowadzany do budżetu państwa" wyjaśnił minister.

Na podstawie nowych przepisów zostaną zmodyfikowane ponadto wymagania, których spełnienie będzie konieczne dla otrzymania licencji, zasad wydawania licencji oraz przesłanek cofnięcia. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

