SNB zwiększył interwencje na rynku walutowym

Dane z sektora bankowego sugerują, że Szwajcarski Bank Narodowy w ubiegłym tygodniu zwiększył skalę interwencji walutowych mających na celu zatrzymanie aprecjacji franka.

W ubiegłym tygodniu władze monetarne Szwajcarii oficjalnie przyznały, że "jeszcze mocniej interweniują na rynku walutowym, aby ustabilizować sytuację”. Słowa SNB zostały poparte przez statystyki, z których wynika, że tylko w ubiegłym tygodniu depozyty sektora bankowego zwiększyły się o 5,8 mld CHF. To największy tygodniowy przyrost od połowy 2016 roku, gdy na rynkach szalała panika po brytyjskim referendum.

+CHF5.8bn increase in total sight deposits. The Swiss National Bank is intervening "more strongly in the FX market to contribute to the stabilisation of the situation". Biggest weekly increase since mid-2016. pic.twitter.com/Ph279zB80U

