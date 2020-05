Rzecznik Finansowy: Wakacje kredytowe należałoby ustawowo uregulować

Wakacje kredytowe należałoby ustawowo uregulować - uważa Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. Jego zdaniem bez względu na to, jaki będzie ostateczny kształt regulacji, będzie ona lepsza dla klientów niż to, co zaoferowały im same banki.

"Ustawowe uregulowanie kwestii wakacji kredytowych byłoby niewątpliwie korzystne. Bez względu na to, jaki będzie ostateczny kształt tej regulacji, z pewnością będzie ona lepsza dla klientów niż to, co zaoferowały same banki" - mówi cytowany w komunikacie Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki.

"Co do zasady pomysł regulacji uznaję za właściwy, biorąc pod uwagę analizy regulacji prawnych w innych państwach europejskich" – dodał. Jego zdaniem ustawowe uregulowanie zapewniłoby przejrzystość i jednolitość oferty. Na dziś ten warunek nie jest spełniony.

"Każdy bank ma swój pomysł na konstrukcję oferty, co widać z porównania przygotowywanego przez nas i na bieżąco aktualizowanego. Zauważamy wielość wzorców umownych i niepewność klientów dotyczącą skutków ekonomicznych i prawnych. Wydaje się, że jest to właściwy moment, żeby uregulować tę kwestię ustawowo" - uważa Rzecznik Finansowy.

W jego ocenie ponad miesięczne doświadczenia z działaniem w ramach samoregulacji banków oraz nadzoru nad ich praktykami pokazują, że byłoby to ostatecznie najlepsze rozwiązanie. Golecki podkreślił, że w wielu krajach europejskich zostało ono już wdrożone.

"Przeanalizowaliśmy te regulacje, wypracowaliśmy na tej podstawie określone postulaty, które można wykorzystać w kształtowaniu polskich rozwiązań w tym zakresie" – zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że przy wypracowywaniu ich ostatecznego kształtu warto spojrzeć na inne kraje europejskie. Na przykład Austriacy już w połowie marca wprowadzili regulację umożliwiającą odroczenie płatności wynikających z kredytu. Chodzi o odroczenie spłaty kapitału, odsetek i innych płatności wynikających z umowy o kredyt należnych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Regulacja dotyczy m.in. kredytów mieszkaniowych , konsumenckich, samochodowych. Z odroczenia może skorzystać każdy kto utracił przychody na skutek COVID.

"Są też inne modele i możliwości, które obecnie analizujemy wspólnie z zagranicznymi ekspertami i o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej" – podsumował Golecki. (PAP)

Autor: Marcin Musiał