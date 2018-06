Rekord pobity – 16 milionów aktywnych użytkowników bankowości internetowej

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 r. przybyło aż 400 tys. aktywnie korzystających z bankowości internetowej. Jak informuje Związek Banków Polskich, 16,32 mln klientów co najmniej raz w miesiącu bankuje online. Ponad 6 mln osób sięga regularnie po bankowość mobilną.

Bankowość internetowa w Polsce wkrótce będzie obchodzić swoje dwudzieste urodziny. I nadal rośnie. Jak wynika z danych zaprezentowanych w raporcie „Netb@nk” Związku Banków Polskich, liczba klientów posiadających umowę dającą dostęp online do usług banków wyniosła w I kw. 2018 r. 35,7 mln. Oznacza to wzrost o ponad 6,5 proc. w stosunku do końca marca 2017 r.

Po raz pierwszy w historii liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej, logujących się co najmniej raz w miesiącu, przekroczyła 16 mln. Przez rok przybyło ponad 700 tys. internautów zarządzających finansami online.

Aktywni użytkownicy bankowości internetowej wykonują w miesiącu średnio 6,2 przelewu, a łączna kwota operacji to około 6400 zł. Średnia wartość jednego zlecenia wyniosła w I kwartale 1044 zł i była wyższa od odnotowanej rok wcześniej o niemal 10 proc.

Odsetek aktywnych użytkowników bankowości internetowej wśród klientów posiadających dostęp do serwisu transakcyjnego jest nieco wyższy w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. 60 proc. z 2,36 mln użytkowników loguje się na konto co najmniej raz w miesiącu (ok. 45 proc. w przypadku klientów indywidualnych).

Przedsiębiorcy znacznie bardziej aktywnie wykorzystują także zlecenia płatnicze. Średnia liczba przelewów na jednego klienta MSP to 18,4, a średnia wartość operacji – 3954 zł.

Z danych zgromadzonych przez ZBP wynika, że liczba klientów posiadających bankową aplikację mobilną i korzystających z niej co najmniej raz w miesiącu wynosiła 6,27 mln. Użytkowników wszystkich form bankowości mobilnej w tym czasie było ponad 9 mln, jak wskazują dane zagregowane przez PRNews.

MK