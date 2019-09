Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2020 r. bez deficytu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt budżetu na 2020 rok, który nie przewiduje deficytu - poinformowało PAP źródło zbliżone do rządu. Do końca września projekt musi trafić do Sejmu.

W projekcie przyjętym wstępnie pod koniec sierpnia planowano dochody i wydatki w wysokości 429,5 mld zł, co oznaczało, że nie będzie deficytu. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) założono na poziomie 0,3 proc. PKB.

Resort finansów przyjął wówczas, opracowując projekt, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja wyniesie 2,5 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6,3 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa nominalnie o 6,4 proc.

Szczegółu projektu ustawy budżetowej na 2020 r.:

dochody – 429,5 mld zł,

wydatki – 429,5 mld zł,

brak deficytu budżetu państwa – będzie to budżet zrównoważony,

deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),

średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),

wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.),

wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).

Po konsultacjach w Radzie Dialogu Społecznego rząd wprowadził do projektu budżetu na 2020 r. drobne korekty, ale pozostaje zrównoważony - mówił premier Mateusz Morawiecki we wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym przyjęto projekt. Budżet jest skrojony bardzo dobrze, na miarę, jest prorozwojowy.

Jak podkreślił szef rządu, Rada Ministrów we wtorek dokonywała "ostatnich szlifów". "Dokonywaliśmy ostatnich korekt, tak żeby generalnie utrzymać i równowagę budżetową w budżecie państwa i niewielki deficyt w sektorze finansów publicznych, tak jak to wskazywaliśmy miesiąc temu, i żeby odpowiedzieć na wyzwania mikro- i makroekonomiczne" - oświadczył Morawiecki.

Jak dodał, zaproponowany w lutym pakiet propozycji, zwany "piątką Kaczyńskiego", można uznać za klasyczny keynesowski impuls fiskalny, stosowany w momencie, w którym wiadomo, że wokół, w strefie euro, panują słabsze warunki gospodarcze.

"Budżet jest skrojony bardzo dobrze, na miarę, jest budżetem prorozwojowym, a zarazem jest budżetem, który w znacznym stopniu kontynuuje wiele programów, które zainicjowaliśmy" - stwierdził Morawiecki. Jak dodał, budżet przewiduje już obowiązujące zwolnienie z podatku PIT dla młodych ludzi do 26. roku życia, obniżenie stawki PIT. To wszystko będzie dobrze służyło polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwo - oświadczył Morawiecki.

Kwieciński o projekcie budżetu na 2020 r.: wydatki i dochody najwyższe od 1989 r.

"Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła zrównoważony budżet" - wskazał podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Kwieciński. "W projekcie budżetu na przyszły rok zakładamy ten sam poziom wydatków, jak również ten sam poziom dochodów" - powiedział.

Poinformował, że praktycznie niewiele co się zmieniło w stosunku do propozycji, która była dyskutowana przez Radę Ministrów w sierpniu. "Zakładamy, że wydatki i dochody budżetu będą na poziomie 429,5 mld zł, więc tym samym będą to największe wydatki i dochody od 1989 r." - wskazał minister.

Będzie to budżet, jak tłumaczył, który z jednej strony będzie zapewniał kontynuację programów społecznych, wśród których jednym z ważnych jest 500 plus na pierwsze dziecko. "Te ulgi, które dajemy dla przedsiębiorców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, może w krótkim okresie będą faktycznie powodowały mniejsze wpływy do budżetu, ale zakładamy, że w średnim i długim okresie one będą pozytywnie wpływały na rozwój kraju i tym samym również wpływy podatkowe do budżetu. Po prostu będziemy szybciej się rozwijać" - podkreślił Kwieciński.

Zaznaczył, że przyszłoroczny budżet jest "skrojony na miarę, na czas". "Jest budżetem konserwatywnym. Zakładamy w nim, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,7 proc." - wskazał.

Dodał, że w tym roku wzrost gospodarczy może się zamknąć "znacząco powyżej 4 proc." PKB. "Ten wzrost w tym roku jest mniej więcej trzy razy większy niż przeciętny wzrost w strefie euro" - powiedział Kwieciński.

Autor: Marcin Musiał, Magdalena Jarco

