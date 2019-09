Przedsiębiorcy sektora MŚP nie zakładają "różowych okularów"

W sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie znajdziemy wielu optymistów. Jak wynika z badania Keralla, co piąta osoba prowadząca działalność spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej własnej firmy w ciągu kolejnego kwartału.

Sektor MŚP nie zakłada różowych okularów

Na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research wynika, że przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw podchodzą, delikatnie mówiąc, sceptycznie do przyszłości. Powodów do optymizmu nie daje również ich ocena ostatnich trzech miesięcy działalności.

40,20% ankietowanych, uważa, że II kwartał zakończył się pogorszeniem sytuacji w krajowej gospodarce. To wzrost o 6,7% w stosunku do ubiegłego kwartału, kiedy to 33% ankietowanych uważało, że sytuacja w Polsce uległa pogorszeniu. 10,80% przedsiębiorców uważa, że sytuacja w czasie kolejnych trzech miesięcy polepszy się. To spadek o 7% w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

Co piąty przedsiębiorca spodziewa się pogorszenia sytuacji swojej firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Z raportu wynika, że w ostatnim kwartale przedsiębiorcy zwiększyli wydatki na zakupy, w szczególności na środki trwałe.

Czy przedsiębiorcy mają powody do czarnych myśli?

Według danych Eurostatu Polska jest trzecią najszybciej rosnącą gospodarką w Unii Europejskiej. W II kwartale 2019 roku dynamika PKB wyniosła 0,8%. Na pierwszym miejscu w europejskiej klasyfikacji są Węgry ze wzrostem PKB na poziomie 1,1% (kdk). Z drugiej strony, wzrost gospodarczy w Polsce w II kwartale jest najniższym od 2 lat.

Polska jest trzecim krajem w Unii Europejskiej z najniższą stopą bezrobocia. Według danych Eurostatu w lipcu stopa bezrobocia wynosiła 3,3%, co daje 554 tys. bezrobotnych. Średnia w Europie to 7,5%, natomiast największe bezrobocie obecnie panuje w Grecji - 17,2%.

Sytuacja niemieckiej gospodarki może mieć wpływ na nastroje wśród polskich przedsiębiorców. Zachodni sąsiedzi Polski w 2019 roku odnotowują spadek oraz widoczne spowolnienie gospodarcze. Czy to już koniec ery dobrobytu w Niemczech?

DF