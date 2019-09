Tuż przed wyborami Polacy zadowoleni jak nigdy

Dane GUS nie pozostawiają wątpliwości – polscy konsumenci jeszcze nigdy nie czuli się tak dobrze jak obecnie. Z relatywnie sporym optymizmem Polacy patrzą także w przyszłość. Wszystko to w przededniu wyborów parlamentarnych.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) to wskaźniki sporządzane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, które mierzą nastroje gospodarstw domowych i ich gotowość do dokonywania wydatków konsumpcyjnych obecnie i w przyszłości.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie (i odwrotnie).

Jak wynika z najnowszych danych, we wrześniu BWUK wyniósł 10,2 pkt. i był o równo 2 pkt. proc. wyższy niż miesiąc wcześniej. Z kolei WWUK sięgnął 7 pkt. czyli o 3,1 więcej niż w sierpniu.

W przypadku wskaźnika bieżących nastrojów mamy do czynienia z historycznym maksimum. Z kolei wskaźnik wyprzedzający wyższą wartość przyjął tylko raz - w czerwcu tego roku.

Oba wskaźniki wrześniowy wzrost zaliczają poprawie wszystkich kategorii składowych. Zaliczają się do nich oceny zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, obecnie dokonywanie ważnych zakupów oraz zmiany poziomu bezrobocia i skłonność do oszczędności.

Patrząc na wrześniowe wskazania przez pryzmat dłuższego okresu, należy zwrócić uwagę na to, że oba wskaźniki od dłuższego czasu przyjmują niemal wyłącznie wartości dodatnie (konkretnie od maja 2017, a jedyne wyjątki to grudzień 2017 i 2018). Oznacza to, przewagę liczebną konsumentów -optymistów nad pesymistami. Jest to zjawisko niespotykane we wcześniejszej historii badania.

Dla porównania, w latach 2000-2016 nie wystąpił ani jeden dodatni wynik BWUK czy WWUK, a średnie wartości za ten okres wynosiły odpowiednio -19,9 pkt. i -21,1 pkt. Historyczne minimum BWUK odnotowane zostało w kwietniu 2002 r. (-39,7 pkt.), rok wcześniej najniższy do tej pory wynik zaliczył WWUK (-50 pkt.).

Dane do najnowszego badania nastrojów konsumentów GUS zbierał w okresie 2-11 września (1230 wywiady, w tym 82 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo). Na czas ten przypadała kulminacja obietnic wyborczych ze strony partii politycznych ze sztandarowym postulatem podniesienia płacy minimalnej na czele.

Kolejne dane GUS o nastrojach polskich konsumentów poznamy 17 października, a więc już po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 13 października.

Michał Żuławiński