Polska płacami podzielona. W wielu miejscach 4000 zł to dużo [Mapa]

Cała Polska żyje obietnicami podwyższenia płacy minimalnej. Obiecywane 4000 zł znaczy co innego w poszczególnych regionach kraju.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że pod względem poziomu wynagrodzeń (czy szerzej – poziomu życia) Polska jest zróżnicowanym krajem. Według danych GUS za ubiegły rok, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób wyniosło w 4834,76 zł. To oczywiście wartość średnia, która co innego znaczy w płacowej Polsce A, a co innego w Polsce B. Co więcej, pracownikowi „na rękę” zostawało z tego 3435 zł, zaś koszt dla pracodawcy wynosił 5831 zł.

Najniższą przeciętną płacę brutto odnotowano w powiatach kępińskim (3183,34 zł), brzezińskim (3385,89 zł) i łaskim (3432,41 zł). Najwyższe przeciętne wynagrodzenie występowało zaś w Warszawie (6432,78 zł), powiecie lubińskim (7915,01 zł; spora w tym zasługa KGHM) i Jastrzębiu-Zdroju (8121,08 zł; analogicznie, zasługa JSW).

Jak wyraźnie widać na poniższej mapie, w wielu obszarach Polski kwota 4000 zł przewyższa przeciętną płacę. Przypomnijmy, że podniesienie minimalnego wynagrodzenia do takiego poziomu Prawo i Sprawiedliwość zapowiada na koniec 2023 r.

Krótka uwaga – jako, że ostatnie dane GUS dla powiatów pochodzą sprzed roku, przyjęliśmy tempo wzrostu płac o 7 proc. Taka średnia dynamika utrzymuje się w Polsce od początku 2018 r. Dla uproszczenia pominęliśmy różnice w tempie wzrostu wynagrodzeń między powiatami.

Oczywiście nie można wykluczyć, że np. na skutek spowolnienia gospodarczego płace przestaną rosnąć tak szybko. Z drugiej zaś strony, sukcesywne podnoszenie płacy minimalnej (o 15,5 proc. rocznie, w przyszłym roku będzie to już 3000 zł) może doprowadzić do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (nawet jeżeli część osób wypadnie z rynku pracy, to do obliczania średniej posłużą tylko ci, którzy podwyżkę dostaną).

Jeżeli nie widzisz mapy poniżej, kliknij tutaj

Michał Żuławiński