Prezes ZUS: Pracodawca może otrzymać SMS-a o zwolnieniu lekarskim pracownika

Od 1 grudnia pracownik i pracodawca mogą otrzymywać SMS-a o wystawionym przez lekarza zwolnieniu - powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zaznaczyła, że w wiadomości będzie informacja, od kiedy i do kiedy obowiązuje zwolnienie. Usługa jest darmowa.

Prezes ZUS podkreśliła, że taką możliwość daje posiadanie przez ubezpieczonego założonego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

"Możemy tam włączyć opcję otrzymywania SMS-a o uzyskaniu zwolnienia lekarskiego. Wychodząc od lekarza, ubezpieczony od razu odbierze SMS-a z informacją, że lekarz wystawił mu zaświadczenie o niezdolności do pracy, a także na jak długo. Również pracodawca może aktywować usługę informowania go SMS-em o wystawieniu zaświadczenia lekarskiego jego pracownikowi. Jeśli nie wiemy, jak aktywować usługę, Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w tym pomoże - wyjaśniała.

Profesor zaznaczyła, że prawie 92 tys. lekarzy używa już bezpłatnego, elektronicznego certyfikatu ZUS, który służy jako podpis do wystawiania e-zwolnień.

"Mamy około 146 tys. lekarzy, którzy wystąpili do ZUS o upoważnienie do wystawiania zwolnień, dzięki czemu uzyskali prawo orzekania o niezdolności do pracy" mówiła. Zwróciła uwagę, że po 1 grudnia w nagłych przypadkach lekarze będą mogli wystawić papierowe zwolnienia, wykorzystując wcześniej przygotowany wydruk z systemu elektronicznego, np. w razie braku prądu lub Internetu, albo podczas nieprzewidzianych domowych wizyt, gdy nie będą mieli przy sobie żadnego urządzenia mobilnego. "W tej sytuacji lekarze będą mieli trzy dni na wprowadzenie tego zaświadczenia do systemu elektronicznego" dodała.

Szefowa ZUS przypomniała, że jeszcze w listopadzie ubiegłego roku jedynie 6,4 proc. lekarzy wystawiało elektroniczne zwolnienia.

"Dziś to prawie 60 proc. Mamy przy tym znaczne zróżnicowanie regionalne. Są takie rejony, gdzie blisko 80 proc. lekarzy wystawia elektroniczne zwolnienia, jak np. Warszawa, Koszalin i Siedlce. Są też miejsca, gdzie wynik oscyluje w granicach 40 proc. Tam koncentrujemy wysiłki i starania, aby poprawić sytuację" powiedziała.

Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w postaci elektronicznej. Zaświadczenia papierowe jako wydruk z systemu będą wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie braku dostępu do Internetu lub wizyty domowej bez sprzętu mobilnego.

E-zwolnienia można wystawiać od 1 stycznia 2016 r. Jednak na szerszą skalę lekarze zaczęli je wystawiać pod koniec zeszłego roku, kiedy ZUS udostępnił do ich podpisywania bezpłatny certyfikat i rozpoczął akcję informacyjną oraz szkolenia. W związku z wprowadzaniem zwolnień elektronicznych ZUS uruchomił też stanowiska specjalnych regionalnych doradców. Dostępna jest też linia tematyczna o e-zwolnieniach na infolinii telefonicznej ZUS. (PAP)

Autor: Paweł Żebrowski

pż/ joz/