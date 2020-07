Polska gospodarka jeszcze nie wyszła z covidowego dołka

fot. Marek Lapis / FORUM

Lipcowe wskaźniki koniunktury pokazały dalszą poprawę nastrojów w polskim biznesie. Niemniej jednak w prawie wszystkich branżach nastroje pozostawały głęboko recesyjne.

Koronawirusowe restrykcje w większości zostały zniesione, a proces przywracania normalności w polskiej gospodarce trwa już trzy miesiące. Jednakże koniunktura gospodarcza wciąż istotnie odbiega od poziomów sprzed pandemii Covid-19, co obrazują najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego.

- W lipcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest mniej negatywny niż w czerwcu br. W większości prezentowanych obszarów gospodarki […] Obserwuje się poprawę zarówno ocen bieżących jak i oczekiwań – konkluduje GUS. A jak to wygląda w poszczególnych sektorach?

/ Bankier.pl na podstawie danych GUS.

W przemyśle wskaźnik koniunktury podniósł się z -19,9 pkt. w czerwcu do -10,5 pkt. w lipcu, co wciąż sygnalizuje wyraźną przewagę pesymistycznie nastawionych respondentów. Analogiczny wskaźnik dla budownictwa wzrósł z -25,9 pkt. do -16,7 pkt. Istotną poprawę zanotowano w handlu detalicznym (z -25,1 pkt. do -12,2 pkt.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (-14,3 pkt. wobec -20,4 pkt. w czerwcu).

Nastroje w gastronomii i zakwaterowaniu poprawiły się z -34 pkt. do -22,7 pkt. Prawie na zero wyszedł wskaźnik dla branży finansowej i ubezpieczeniowej (-1,3 pkt. wobec -7,9 pkt. w czerwcu). Na plusie znalazł się jedynie wynik dla sektora „informacja i komunikacja” (+3,1 pkt. wobec -4,3 pkt. miesiąc wcześniej). Odpowiedzi zostały zebrane w okresie od 1 do 10 lipca.

Po raz kolejny GUS zapytał przedsiębiorstwa o wpływ pandemii Covid-19. Z miesiąca na miesiąc widać, że wpływ ten jest coraz mniejszy, ale wciąż bardzo istotny. W przemyśle, handlu, gastronomii i transporcie mniej więcej co trzecia firma uznawała, że konsekwencje koronawirusa będą dla mniej „poważne”. W budownictwie taką odpowiedź wybrał co czwarty ankietowany. W większości branż były to odsetki o kilka punktów procentowych niższe niż w czerwcu. Co więcej, dla mniej więcej połowy ankietowanych przedsiębiorstw skutki pandemii są już „nieznaczne”.

/ GUS.

Bardzo wyraźna poprawa nastąpiła w gastronomii i zakwaterowaniu, gdzie odsetek firm „poważnie” dotkniętych przez koronakryzys obniżył się z 56,7% w czerwcu do 36,4% w lipcu. We wszystkich branżach nieznacznie spadł też odsetek respondentów, według których obecny kryzys zagraża stabilności ich firmy.

