Plus Bank zwróci niesłusznie pobrane opłaty

Plus Bank do końca stycznia będzie zwracał klientom opłaty pobrane za użytkowanie karty debetowej wydanej do konta osobistego. To już kolejny bank, który stosował nieprecyzyjne i wprowadzające klientów w błąd zapisy. Sprawa była prawie dwa lata temu podejmowana przez UOKiK.

Plus Bank to nie pierwsza instytucja, która zwróci z tego tytułu niesłusznie naliczone klientom opłaty. Wcześniej podobne komunikaty i oświadczenia wystosował mBank czy Bank Pocztowy. Powodem było nieuwzględnianie części transakcji bezgotówkowych, co mogło skutkować naliczeniem opłaty za użytkowanie karty płatniczej za dany miesiąc.

Zgodnie z decyzją UOKiK banki stosujące w ofercie konta osobiste z warunkowymi opłatami, których pobieranie jest uzależnione od liczby lub wartości transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą płatniczą, powinny być uwzględniane w miesiącu ich wykonania, a nie rozliczenia. Rozliczenie często ma miejsce do kilku dni po wykonaniu transakcji (po tym, jak organizacje płatnicze przekażą bankowi transakcję do rozliczenia). W efekcie transakcje wykonane w ostatni dzień miesiąca były rozliczane dopiero w miesiącu kolejnym i nie były uwzględniane w wartości dokonanych transakcji w pierwszym okresie.

– Wyjaśniamy, że obecne zasady uprawniające klientów banku do zwolnienia z opłaty za możliwość użytkowania karty debetowej, wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego o nazwie Konto Plus i Konto Lider, uzależniające zwolnienie z powyższej opłaty od dokonania na rachunku rozliczenia przez bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi/naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do rachunku, mogły nie być wystarczająco precyzyjne. Rozliczenie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, zależne było bowiem od terminu otrzymania przez bank transakcji do rozliczenia od organizacji płatniczych, nie zaś od daty wykonania danej transakcji, w związku z czym posiadacze kart mogli poczuć się wprowadzeni w błąd, co do faktycznych warunków zwolnienia z miesięcznej opłaty za użytkowanie karty debetowej – tłumaczy się Plus Bank w oficjalnym oświadczeniu.

Z racji późnej reakcji Plus Banku od czasu wprowadzenia takich zasad na rynku, bank zwróci klientom pobrane w ten sposób opłaty z ostatnich dwóch lat – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 roku. Wnioski o zwrot naliczonych w tym okresie opłat można składać do Plus Banku do 31 stycznia 2018 roku. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują już w tabeli opłat i prowizji skorygowane zapisy dotyczące uwzględniania transakcji bezgotówkowych. Bank wprost wskazuje, że liczy się data wykonania transakcji, a nie jej rozliczenia.

Źródło:

Mateusz Gawin