PKO BP, Pekao, ING - w weekend nie zrobisz przelewu i nie wypłacisz pieniędzy

Klienci siedmiu banków muszą liczyć się w ten weekend z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej, mobilnej, kart płatniczych i bankomatów. Przerwy techniczne zaplanowały m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Bank Millennium.

Większość banków zaplanowała przerwy techniczne na noc z niedzieli na poniedziałek (19/20 kwietnia). Pierwsze utrudnienia rozpoczną się jednak już w piątek wieczorem.

Przerwa w PKO Banku Polskim i Inteligo

Prace modernizacyjne w PKO Banku Polskim i jego internetowej wersji Inteligo zostały zaplanowane na noc z niedzieli na poniedziałek (18/19 kwietnia). Od godz. 0:00 do 6:00 nie będą działały serwisy internetowe i telefoniczne iPKO i iPKO. Nie będzie można płacić w sklepach internetowych za pomocą „Płacę z iPKO” oraz „Płacę z Inteligo”.

Utrudnienia w Banku Pekao

Niedostępna będzie także większość funkcji IKO. W czasie prac będzie można skorzystać wyłącznie z płatności zbliżeniowych poprzez aplikację.

Na noc z niedzieli na poniedziałek (19/20 kwietnia) prace modernizacyjne swoich systemów komputerowych zaplanował także Bank Pekao. Prace potrwają od godz. 1:00 do 4:30 i będą wiązały się z utrudnieniami w dostępie do serwisu Pekao24, aplikacji PeoPay, usług maklerskich. Klienci banku mogą mieć także trudności w używaniu kart debetowych.

Przerwa w ING Banku Śląskim

Przez dwie weekendowe noce prace serwisowe będzie przeprowadzał ING Bank Śląski. W tym czasie nie będą działały bankomaty i wpłatomaty. Pierwsze prace rozpoczną się w nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia) o godz. 0:00 i potrwają do godz. 5:30. Będą one kontynuowane w nocy z niedzieli na poniedziałek (19/20 kwietnia) od godz. 23:00 do 2:30.

Brak dostępu do Alior Banku

W ten weekend prace modernizacyjnego swojego serwisu internetowego przeprowadzi także Alior Bank. W związku z tym od godz. 23:00 w niedzielę (19 kwietnia) do godz. 8:00 w poniedziałek (20 kwietnia) nie będzie działał system bankowości internetowej. Nie będzie można wykonywać przelewów, ani sprawdzić stanu konta. Prace nie będą miały jednak wpływu na transakcje kartowe i wypłaty z bankomatów.

Utrudnienia w Getin Noble Bank

Znacznie wcześniej, bo już w nocy z piątku na sobotę (17/18 kwietnia) utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej dotkną klientów Getin Noble Banku. Prace konserwacyjne potrwają od godz. 23:30 w piątek i zakończą się o godz. 9:30 w sobotę.

Utrudnienia w BPS

Również w nocy z piątku na sobotę (17/18 kwietnia) prace modernizacyjne swoich systemów przeprowadzi bank BPS. Bankowość internetowa będzie niedostępna od godz. 23:00 w piątek do godz. 1:00 w sobotę.

Przerwa techniczna w Credit Agricole

Systemy informatyczne w ten weekend będą poprawiali także informatycy banku Credit Agricole. Prace potrwają od godz. 22:00 w sobotę (18 kwietnia) do godz. 10:00 w niedzielę (19 kwietnia).

W tym czasie niedostępne będą serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, a także płatności internetowe Przelew Online i Blik. Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo. Wpłacona gotówka we wpłatomacie zostanie zaksięgowana po zakończeniu prac modernizacyjnych.

Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza tym nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie. Karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie.

MKZ