PKB Japonii cofnął się do 2011 r.

Japonia dołącza do grona państw, które pokazały dane o największym w najnowszej historii spadku PKB. Kraj Kwitnącej Wiśni gospodarczo cofnął się do 2011 r.

W drugim kwartale 2020 r. dynamika PKB w Japonii wyniosła -7,8 proc. w ujęciu kwartalnym wobec -0,6 proc. w pierwszym kwartale. Odczyt ten odpowiadał oczekiwaniom analityków, których konsensus kształtował się na poziomie -7,6 proc. Jest to rzecz jasna najgorszy kwartalny wynik w najnowszej historii Japonii (porównywalne dane sięgają 1980 r.).

Oznacza to, że japońska gospodarka zanotowała spadek PKB niższy niż np. Niemcy czy USA. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do wielu innych państw, w przypadku Japonii recesja – definiowana jako dwa następujące po sobie kwartały ujemnej dynamiki PKB – rozpoczęła się jeszcze przed uderzeniem gospodarczych konsekwencji koronawirusa. Jest to już piąta japońska recesja od 2008 r.

Jak podkreśla Reuters, wielkość realnego PKB Japonii w drugim kwartale wyniosła 485 bilionów jenów. To najniższy wynik od drugiego kwartału 2011 r., kiedy kraj odczuwał skutki tsunami i katastrofy w elektrowni w Fukushimie.

Zgodne z oczekiwaniami dane nie wywołały reakcji rynków. Kurs USD/JPY utrzymuje się na poziomie 106,6 USD. Giełdowy indeks Nikkei 225 spada z kolei o 0,6 proc., po tym jak w piątek zameldował się najwyżej od rozpoczęcia pandemii.

