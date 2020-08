fot. Grazyna Myslinska/ /

Drugi kwartał 2020 roku przyniósł potężny spadek produktu krajowego brutto Polski. Znaleźliśmy się w najgłębszej recesji od przynajmniej 25 lat.

Kwietniowy lockdown okupiony został gigantycznymi stratami ekonomicznymi. W efekcie w II kwartale 2020 roku realny (czyli już po uwzględnieniu wzrostu cen) produkt krajowy brutto Polski spadł o 8,9 proc. względem poprzedniego kwartału – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

/

Względem analogicznego kwartału 2019 roku niewyrównana sezonowo dynamika polskiego PKB wyniosła -8,2% (dane wyrównane sezonowo pokazały wynik -7,9% rdr). Był to najgłębszy regres przynajmniej od 1995 roku, od kiedy dostępne są porównywalne statystyki. Szacunki ekonomistów były bardzo rozbieżne i wahały się od -6,0% do -11,7% rdr. Mediana prognoz zakładała spadek PKB o 8,6% rdr.

/

Opublikowane dziś dane za I kw. mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji. Pierwszy, regularny szacunek PKB za II kw. 2020 roku zostanie opublikowany za ponad dwa tygodnie, czyli 31 sierpnia. Wtedy też poznamy wpływ poszczególnych składowych (konsumpcji, inwestycji, eksportu, etc.) na dynamikę PKB.

- Prezentowany szybki szacunek PKB za II kwartał 2020 r. uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom pandemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności – zaznacza GUS.

Wyniki za drugi kwartał to już historia – obecnie mamy za sobą połowę kwartału trzeciego. Od maja trwa dynamiczna odbudowa życia gospodarczego w Polsce. Zatem statystyki PKB za III kw. zapewne zaprezentują się znacznie lepiej, prawdopodobnie z rekordowym wzrostem w ujęciu kwartał do kwartału, co będziemy zawdzięczać efektowi bardzo niskiej bazy.

Polska gospodarka ma za sobą drugi z rzędu kwartał spadku produktu krajowego brutto, co zwykle definiowane jest mianem recesji. Już w I kwartale dało się odczuć negatywne efekty antywirusowego „zamilknięcia gospodarki”: PKB spadł wtedy o 0,4 proc. kdk.

Warto przy tym dodać, że polska gospodarka wyraźnie hamowała na długo przed pojawieniem się epidemii Covid-19. W ostatnim kwartale 2019 roku wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,2 proc. kdk, a dynamika roczna spowolniła do 3,2 proc. wobec 3,9 proc. kwartał wcześniej. Wyraźnie zwalniał wzrost konsumpcji, czemu towarzyszył spadek importu i niska dynamika eksportu.

Krzysztof Kolany