PGNiG podpisał 20-letnią umowę z USA na dostawy LNG

PGNiG, który podpisał w środę 20-letnią umowę z amerykańską firmą Port Arthur na zakup skroplonego gazu ziemnego, ma już w całości wypełniony portfel kontraktowy na dostawy gazu LNG - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

"Wypełniliśmy portfel kontaktowy w całości, więc nie ma potrzeby zawierania kolejnych kontraktów" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak podczas środowej uroczystości zawarcia długoterminowej umowy na dostawy gazu skroplonego LNG z Port Arthur, który jest spółką zależną Sempra Energy.

Na podstawie zawartej umowy PGNiG kupi rocznie 2 mln ton LNG (około 2,7 mld m sześc. po regazyfikacji). Odbiór ładunków rozpocznie się w 2023 roku z terminalu Port Arthur LNG, który powstanie w Jefferson County w Teksasie.

Zakupy LNG dokonywane będą na zasadzie FOB (Free on Board), według której to nabywca odpowiedzialny jest za transport skroplonego gazu. Port Arthur zajmie się dostarczeniem gazu ziemnego do terminalu eksportowego, skropleniem i załadunkiem.

Daje to PGNiG elastyczność w zarządzaniu ładunkami. Spółka będzie mogła je skierować do Polski albo odsprzedać na globalnym rynku LNG i skierować do portu rozładunku wskazanego przez kolejnego nabywcę.

"Kolejna długoterminowa umowa nie tylko pozwala nam na rozwój portfela LNG z myślą o dostawach dla Polski, ale w niedalekiej przyszłości daje nam przede wszystkim możliwość obrotu zakupionym paliwem w skali globalnej" - powiedział Piotr Woźniak.

Port Arthur LNG będzie operatorem terminalu Port Arthur budowanego w Teksasie u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej. Instalacja ma umożliwić od 2023 roku eksport około 11 mln ton LNG rocznie. W skład terminalu wejdzie także do trzech zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny i dwa nabrzeża załadunkowe. Budowane instalacje umożliwią docelowo eksport ponad 45 mln ton LNG rocznie.

Wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak przypomniał, że umowa z Port Arthur jest trzecim długoterminowym kontraktem podpisanym z partnerami z USA w ostatnich miesiącach.

"Od 2023 roku PGNiG będzie dysponować co najmniej 7,45 mln ton gazu skroplonego, co stanowi ponad 10 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji" - powiedział Maciej Woźniak.

W ostatnim czasie PGNiG podpisał umowy na długoterminowe dostawy gazu LNG z amerykańskimi spółkami: Venture Global LNG i Cheniere. Oprócz tego polska spółka ma umowy z Centrica i Quatargas, a także może kupować gaz skroplony na rynku spot. (PAP Biznes)

pr/ asa/