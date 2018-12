Niskie bezrobocie napędza aktywność deweloperów

Choć duzi deweloperzy od dawna sygnalizowali, że sprzedaż mieszkań wytraca dynamikę, to dane z rynku mieszkaniowego wskazują na wysoką aktywność deweloperską. Główną przyczyną tej aktywności jest niskie bezrobocie, które skłania ludzi do odważniejszych decyzji inwestycyjnych. Pokazuję to na wykresie poniżej, na którym widać, że aktywność deweloperska w obszarze pozyskiwania pozwoleń niemal idealnie idzie w parze ze stopą bezrobocia.



W październiku liczba pozwoleń na budowę, po wyeliminowaniu czynników sezonowych, zanotowała trzeci najwyższy odczyt w najnowszej historii – 23 tys. Ktoś mógłby powiedzieć, że pozwolenia nie przekładają się jeden do jednego na nowe mieszkania. Racja. Ale liczba nowo budowanych mieszkań również jest bardzo wysoka – w październiku wyniosła 19,3 tys. (dane odsezonowane) i również w tym przypadku był to trzeci najwyższy odczyt w ostatnich latach.



Współgra to idealnie ze stopą bezrobocia, która systematycznie spada. W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego (po odsezonowaniu) wyniosła 6 proc., a stopa bezrobocia mierzona metodą badań ankietowych – zaledwie 3,8 proc.

Choć trzeba zauważyć, że bezrobocie spada coraz wolniej, wręcz zaczyna się zatrzymywać.



Jeżeli bezrobocie jest jakąś wskazówką, to niewątpliwie jesteśmy już na szczycie cyklu i ani stopa bezrobocia nie może być dużo niższa, ani w związku z tym aktywność deweloperska dużo wyższa. Jeżeli oczywiście przyjmiemy, że relacje między obiema zmiennymi pozostaną podobne co w przeszłości.





P.S. Po wczorajszym newsletterze na temat niskiej inflacji i związku między podażą pieniądza a cenami otrzymałem od Państwa wiele odpowiedzi, zarówno pozytywnych jak i krytycznych. Za pierwsze dziękuję, za to z drugimi będę musiał się zmierzyć. Wkrótce zrobię to na łamach Bankier.pl

Ignacy Morawski