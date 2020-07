Nieoficjalnie: rząd planuje duże cięcia w górnictwie

fot. Marianna Ianovska / Shutterstock

Rząd wziął górników na przeczekanie w czasie kampanii prezydenckiej i teraz, w związku z brakiem wyborów na horyzoncie, chce wziąć się za niepopularną reformę górnictwa. Przecieki wskazują, że Polską Grupę Górniczą czekają poważne cięcia.

Zdaniem Reutersa Polska Grupa Górnicza na dniach ogłosi mocne cięcia produkcji węgla oraz liczby kopalń. - Jedno z naszych źródeł poinformowało, że roczne wydobycie PGG powinno spaść o zdecydowanie więcej niż 10 proc., ale mniej niż o połowę. Inne źródło podało, że celem będzie kompletne wygaszenie górnośląskich kopalni do 2036 roku - czytamy w depeszy agencyjnej.

Proces wygaszania niektórych kopalni ma jednak ruszyć już niebawem. Zdaniem źródeł Reutersa do likwidacji przewidziano kilka kopalń mających problemy z rentownością. Produkcja ma się opierać na tych bardziej rentownych. Wygaszane podmioty ma przejąć Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która zamknie zakłady i zaoferuje górnikom wysokie odprawy.

We wtorek dowiemy się więcej?

Z kolei według informatorów BiznesAlert.pl założenia planu zmian dla Polskiej Grupy Górniczej zakładają zamknięcie trzech ruchów Kopalni Ruda (Bielszowice, Halemba, Pokój) oraz Kopalni Wujek. Obie należą do Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Informatorzy portalu potwierdzają także, że w planach Ministerstwa Aktywów Państwowych ostatnia kopalnia węgla energetycznego miałaby działać maksymalnie do 2036 roku. - Nasi rozmówcy przekonują, że w planie MAP jest też obniżka pensji w PGG o 30 procent, a także zawieszenie „czternastki”, czyli górniczej pensji dodatkowej na trzy lata - dodaje portal.

Wszystko powyższe to jedynie przecieki i plotki. Więcej najprawdopodobniej dowiemy się jutro, na wtorek 28 lipca zaplanowano bowiem spotkanie poświęcone sytuacji Polskiej Grupy Górniczej. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, planował je już na ubiegły tydzień, związkowcy odrzucili jednak propozycję przyjazdu do Warszawy. Tym razem, zgodnie z wolą związkowców, spotkanie odbędzie się w Katowicach.

Narastający konflikt wokół PGG

Sytuacja wokół PGG jest napięta nie od dziś. Mimo zawyżania cen węgla w celu ratowania spółki, ta w ubiegłym roku przyniosła stratę i fedrowała miliony ton na zwały. Nie przeszkodziło to jednak Jackowi Sasinowi, by zaoferować górnikom podwyżki. Kolejna oś sporu wybuchła wokół koronawirusa. Związki nie chciałby się zgodzić na propozycje zarządu dotyczące zmniejszenia czasu pracy i adekwatnego cięcia wypłat (o 20 proc.). To wówczas miała paść groźba, że bez porozumienia w sprawie cięć, na stół trafi nie tyle kolejna propozycja dla związkowców, co wniosek o upadłość PGG.

Sytuacja przycichła nieco, gdy największym problemem górnictwa stały się ogniska koronawirusa w kopalniach. Część kopalni tymczasowo zamknięto - w osobliwy sposób rozwiązując i problem nadpodaży węgla - wiadomym było jednak, że kwestia nierentowności PGG wróci.

Wybory, unijna marchewka i "śląski ogień"

Co ciekawe rząd decyzje zaczął przekładać na "najwcześniej lipiec". Nie sposób dostrzec, że rozmowy w kwestii zmian w PGG miały w założeniu MAP-u ruszyć tuż po wyborach prezydenckich. To nie przypadek, reforma górnictwa to temat niepopularny i ogłoszenie przed wyborami prezydenckimi chęci zamknięcia kilku kopalń mogłoby odebrać związkowe i górnicze głosy Andrzejowi Dudzie. Rząd zagrał w ten sposób ze związkami na czas. Teraz na horyzoncie brak ważnych wyborów, jesteśmy świeżo po reelekcji Dudy, wybory parlamentarne dopiero za 3 lata. Jeżeli zajmować się trudnym tematem, to kiedy, jak nie teraz?

Dlaczego jednak - jak to bywało w przeszłości - nie zamiecie się tematu pod dywan przystawaniem na związkowe żądania? Problem polega na tym, że górnictwo powoli dociera do ściany.

Po pierwsze windowanie cen, które miało ratować rentowność PGG sprawiło, że gwałtownie wzrósł import węgla. Po drugie w ratowanie górnictwa tym razem ciężko zaangażować energetykę, która coraz bardziej patrzy w zieloną stronę. To ma zresztą związek i z trzecim powodem. Nowy budżet UE stawia klimat na pierwszym miejscu i od transformacji energetycznej uzależnione są miliardy euro. Rząd najwyraźniej stwierdził, że bardziej ceni sobie unijne miliardy, niż kupowanie spokoju przez dalsze odkładanie reformy górnictwa. Swoje zrobił też koronawirus, choć warto pamiętać, że poważne problemy w PGG pojawiły się już przed pandemią. Ta tylko przyspieszyła niektóre rzeczy.

Czy rzeczywiście uda się w końcu przeprowadzić udaną reformę górnictwa? Póki co znamy za mało szczegółów, by ocenić, czy kierunek jest słuszny, choć przecieki pokazują, że rząd w końcu dostrzegł konieczność głębszych reform. Należy też podkreślić, że propozycja MAP-u omawiana powyżej to przecieki. Dodatkowo część związkowców zapowiada, że jeżeli nieoficjalne informacje się potwierdzą, na Śląsku "będzie ogień". O wyglądzie reformy zdecyduje więc nie tylko plan MAP-u, ale i podejście rządu do górniczych strajków. Już nie raz bowiem widzieliśmy historię, gdy z planowanych zmian wycofywano się pod naporem strajkujących i palonych przez nich opon.