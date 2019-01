Niemiecki przemysł tąpnął aż za mocno

W języku angielskim funkcjonuje określenie „jaw-dropping” (dosł. powodujący opad szczęki), które niestety nie ma swojego dobrego odpowiednika w języku polskim. A szkoda, bo tak można by określić ostatnie dane z niemieckiego przemysłu. Zadziwiająco głęboki spadek produkcji u naszego zachodniego sąsiada to informacja zarówno dziwna, jak i niepokojąca dla Polski, ale też będąca w jakiejś mierze zjawiskiem przejściowym.

Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w listopadzie o 1,9 proc. miesiąc do miesiąca i 4,6 proc. rok do roku. To najgłębszy spadek od czasów wielkiego kryzysu finansowego. Wieńczy on słaby rok dla niemieckiego przemysłu, w którym dynamika produkcji osuwała się z miesiąca na miesiąc. Pesymiści mogliby powiedzieć, że oto nadszedł sygnał kryzysu – zapukał on do drzwi mocniej niż do tej pory.

Ale fakt, że spadek produkcji jest najgłębszy od czasów wielkiego kryzysu, nie oznacza wcale, że z takim wielkim kryzysem mamy do czynienia.Po pierwsze, w listopadzie Niemcy częściej brali wolne ze względu na specyficzny układ dni świątecznych. Po drugie, niemiecki przemysł samochodowy ma przejściowe problemy z dostosowaniem się do nowych norm emisji spalin. Po trzecie, słaby rok 2018 to w dużej mierze odreagowanie nadzwyczaj dobrego roku 2017 – poziom produkcji wraca do długookresowego trendu, więc przejściowo notuje bardzo niskie dynamiki. Jak widać na wykresie poniżej, nastroje deklarowane przez niemieckich przedsiębiorców nie współgrają z załamaniem produkcji.

Jakie z tego wypływają wnioski dla Polski? W mocy pozostaje scenariusz, zgodnie z którym wzrost gospodarczy w Polsce relatywnie szybko – w ciągu paru kwartałów – obniży się z ok. 5 do ok. 3 proc. Ale nie ma powodu do większych rewizji prognoz na razie.

Indeks koniunktury ESI dla niemieckiego przemysłu

Ignacy Morawski