Chcesz 53 dni urlopu w wakacje? Zostań posłem

Posłowie prawie jak nauczyciele. Okazało się, że przedstawiciele izby wyższej nie pożałowali sobie dni wolnych w tym roku. Ich wakacje będą trwały aż 53 dni. Kto by nie marzył o takiej przerwie. Szczególnie, że uposażenia będą dostawać normalnie i co miesiąc na ich konto trafi 7,9 tys. zł.

Terminarz posiedzeń Sejmu jasno pokazuje, że w tym roku przedstawiciele narodu szykują sobie długi czas urlopowy. W lipcu ostatnie posiedzenie izby kończy się 19 lipca, a następne - wrześniowe - zaczyna się dopiero 11, co daje aż 53 dni wakacji.

Okresu ferii także można im było pozazdrościć. W styczniu posiedzenia przypadały na dzień 16 i 17 oraz 30 i 31, co daje 18 dni roboczych, podczas których nie było zaplanowanych obrad, a więc wolnych. W lutym w ławach poselskich zasiadali od 20 do 22 lutego (a więc 17 dni wolnego). Marzec to jedno posiedzenie od 13 do 15 marca (18 dni wolnych). W kwietniu posłowie zebrali się trzy razy: 3 i 4, 11 i 12 oraz 25 i 26 (16 dni wolnych, a odejmując Poniedziałek Wielkanocny, otrzymamy 15 dni wolnych).

Terminarz przewidział posiedzenie Sejmu 15 i 16 maja (19 dni wolnych po odjęciu majówki). Z kolei w czerwcu izba wyższa zebrała się 12, 13 i 14 czerwca (16 dni wolnych po odliczeniu Bożego Ciała). W lipcu obrady przewidziano 3 i 4 lipca oraz od 17 do 19 lipca (10 dni wolnego pomiędzy posiedzeniami). Następnie posłowie spotkają się dopiero 11 września. Łącznie do wakacji otrzymamy więc 113 dni wolnego plus 53 dni wakacji, a więc 166 dni.

Do wakacji w ławach poselskich nasi przedstawiciele przesiedzieli łącznie 26 dni. I jak tu nie mówić o wymarzonej pracy, szczególnie że w parlamencie płaca nie jest uzależniona od obecności i na tych nielicznych posiedzeniach.

Warto dodać, że uposażenie posłów zmniejszono dopiero rok temu z prawie 10 tys. zł.

Poselskie wakacje w poszczególnych latach: Rząd PO- PSL: 2012 - 31 dni

2013 - 30 dni

2014 - 31 dni Rok przełomu 2015 - 33 dni Rząd PiS, Porozumienie Gowina i Solidarna Polska: 2016 - 44 dni

2017 - 53 dni

2018 - 52 dni

2019 - 53 dni Żródło: gazeta.pl

aw