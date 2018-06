Na drogach będzie ciaśniej. Rekordowy maj w branży moto

Producenci samochodów sprzedali w maju prawie 50 000 szt. samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych na terenie Polski – takie wyniku nie osiągnięto nigdy wcześniej w piątym miesiącu roku. Branża bije kolejne rekordy nawet pomimo sezonowych spadków.

Już po pięciu miesiącach roku liczba rejestracji przekroczyła ćwierć miliona pojazdów. Zawężając wyniki do samych osobówek, Polacy kupili 226 955 szt. nowych samochodów – to o 10 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Sam maj był również dużo lepszy niż w poprzednich latach – wynika z najnowszego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

– W grupie samochodów osobowych w maju 2018 r. zarejestrowano 42 354 szt., a wzrost utrzymuje się od kwietnia 2015 r. ( 38. miesiąc z rzędu). Po raz pierwszy w historii przekroczono 40 tys. szt. zarejestrowanych egzemplarzy – czytamy w oficjalnym komunikacie PZPM.

Największym zaskoczeniem zeszło miesięcznego zestawiania było wdarcie się na pierwsze miejsce podium jednego z modeli dacii. Nowy duster bije rekordy popularności i już drugi miesiąc utrzymuje pozycję lidera. W maju kupiło go 421 klientów indywidualnych – to o 16 proc. mniej, ale ze względu na trend sezonowy to i tak dobry wynik.

Liczba pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych w maju 2018 r. w Polsce Klienci indywidualni Firmy Lp. Samochód Maj '18 Kwiecień '18 Zmiana mdm Samochód Kwiecień '18 Marzec '18 Zmiana mdm 1. dacia duster 421 487 -16% ford focus 1 269 1 067 16% 2. toyota yaris 401 446 -11% skoda octavia 1 139 1 265 -11% 3. skoda fabia 376 401 -7% skoda fabia 1 002 1 082 -8% 4. opel astra 326 387 -19% opel astra 860 947 -10% 5. toyota auris 312 341 -9% volkswagen golf 786 991 -26% 6. skoda octavia 308 316 -3% toyota auris 653 873 -34% 7. suzuki vitara 263 260 1% volkswagen passat 615 730 -19% 8. hyundai tucson 245 273 -11% toyota corolla 601 615 -2% 9. fiat tipo 241 358 -49% skoda superb 571 582 -2% 10. toyota c-hr 233 219 6% toyota yaris 565 794 -41% 11. dacia sandero 228 210 8% renault clio 533 409 23% 12. skoda rapid 207 213 -3% skoda rapid 519 528 -2% 13. kia sportage 198 251 -27% seat leon 511 493 4% 14. hyundai i20 187 179 4% volkswagen tiguan 499 616 -23% 15. skoda karoq 178 177 1% bmw x5 489 110 78% 16. opel corsa 171 212 -24% renault captur 440 184 58% 17. kia venga 168 188 -12% toyota c-hr 440 462 -5% 18. opel mokka 166 199 -20% fiat tipo 439 527 -20% 19. toyota corolla 158 243 -54% nissan qashqai 398 599 -51% 20. renault captur 155 128 17% opel insignia 361 456 -26% Łącznie (1.-20.) 4 942 5 488 -11% Łącznie (1.-20.) 12690 13330 -5% Pozostałe 6 199 6 558 -6% Pozostałe 18 523 19 340 -4% Suma 11 141 12 046 -8% Suma 31 213 32 670 -5% Źródło: Raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie bazy CEPiK (MSW/MC)

Na kolejnych miejsca medalowych utrzymują się stali bywalcy czołówki – toyota yaris (401 szt.) i skoda fabia (376 szt.). W niemal wszystkich przypadkach na liście TOP20 modeli rejestrowanych przez klientów indywidualnych doszło do pogorszenia wyników z kwietnia 2018 r. Poziom sprzedaży udało się obronić w kilku przypadkach – suzuki vitara, toyota c-hr, dacia sandero, hyundai i20, skoda karoq, a renault captur odnotował nawet 17 proc. wzrost liczby sprzedanych egzemplarzy. Ogółem, klienci indywidualni kupili o 8 proc. mniej nówek niż miesiąc wcześniej.

Przedsiębiorcy postawili w maju na forda

Nieco mniejszy spadek formy dotyczył segmentu klientów firmowych. Na REGON zarejestrowano o 5 proc. mniej samochodów niż w kwietniu – liczba i tak jest imponująca, bo przekracza poziom 30 000 szt. Niespodziewanie na pierwsze miejsce zamiast skody wskoczył ford focus, który do tej pory utrzymywał się w okolicy ostatniego miejscu podium. Z liczbą rejestracji wynoszącą 1269 szt. przebił zarówno skodę octavię (1139 szt.), jak i skode fabię (1002 szt.).

Podobnie jak w przypadku rejestracji dokonywanych przez klientów indywidualnych, i tutaj słupki większości topowych modeli poleciały w dół. Pomimo sezonowego spadku udało się utrzymać wyniki w przypadku modeli seata leona, a wzrosty odnotowało bmw x5 (78 proc.), renault captur (58 proc.), renault clio (23 proc.) i wspomniany już ford focus (16 proc.).

Mateusz Gawin