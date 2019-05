Na GPW wzrosty, wbrew spadkom na świecie

W piątek większość głównych indeksów warszawskiej giełdy zwyżkowała, choć klimat na zagranicznych rynkach był negatywny. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę Play, PKO BP i PGE.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,8 proc. do 2.239,31 pkt., WIG zwyżkował 0,6 proc. do 57.909,95 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.951,18 pkt., a sWIG80 zyskał 0,4 proc. do 11.577,04 pkt. Obroty na GPW wyniosły 912 mln zł, z czego 817 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.20 niemiecki indeks DAX tracił 1,5 proc., a S&P500 zniżkował 0,9 proc.

W gronie spółek z WIG20, które osiągnęły największe wzrosty, były: Play – o 4,6 proc., PKO BP – o 2,2 proc. i PGE – o 2,1 proc. Natomiast największe spadki spośród blue chipów odnotowały: CD Projekt – o 3,0 proc., Santander Bank Polska – o 0,8 proc. i mBank – o 0,7 proc.

W trakcie piątkowej sesji prezes zarządu CD Projekt Adam Kiciński poinformował, że równolegle do prac nad „Cyperpunk2077” spółka tworzy kolejną grę, która ma się pojawić do 2021 roku. Ponadto dodał, że odbywające się w Los Angeles w dniach 11-13 czerwca targi E3 będą najważniejsze w historii firmy.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Selena – wzrost o 10,4 proc., Idea Bank – o 9,8 proc., Polimex – o 8,1 proc. i Getin Holding – o 7,6 proc. Cena Seleny była najwyższa od września 2018 roku.

Po zakończeniu czwartkowej sesji Getin Holding poinformował, że miał 22,5 mln zł straty netto w I kw. 2019, a rok wcześniej zysk wyniósł 24,5 mln zł. Przepływy operacyjne wyniosły 562,2 mln zł w I kw. 2019, a rok wcześniej zamknęły się kwotą 99,1 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się: 4Fun Media - spadek o 19,8 proc. i Kania – o 11,1 proc. 4Fun Media była najniżej od marca 2018 roku.

W czwartek wieczorem spółka poinformowała, że miała -0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019, podczas gdy rok wcześniej zysk netto wyniósł 1,3 mln zł. Ponadto rada nadzorcza spółki przychyliła się do wniosku zarządu, aby nie wypłacać dywidendy z zysku za 2018 rok, podczas gdy z zysków za lata 2016 i 2017 4Fun Media to uczyniła.

Kurs akcji Kanii zniżkował szóstą sesję z rzędu i ustanowił nowe minimum historyczne – od tegorocznego maksimum z marca cena spadła o ok. 63 proc.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3280,43 -1,14 -2,10 -6,66 -3,71 9,30 DAX Niemcy 11726,84 -1,47 -2,37 -5,00 -6,97 11,06 FTSE 100 W.Brytania 7161,71 -0,78 -0,96 -3,46 -6,73 6,44 CAC 40 Francja 5207,63 -0,79 -2,05 -6,78 -3,53 10,08 IBEX 35 Hiszpania 9004,20 -1,68 -1,86 -5,92 -4,87 5,44 FTSE MIB Włochy 19802,11 -0,73 -2,82 -9,50 -9,10 8,07 ASE Grecja 830,24 1,46 13,42 7,37 9,84 35,37 BUX Węgry 40904,12 -0,42 2,20 -3,80 15,69 4,51 PX Czechy 1044,09 0,05 0,21 -2,30 -2,97 5,83 RTS INDEX (w USD) Rosja 1287,09 0,04 0,62 3,10 10,67 20,43 BIST 100 Turcja 90589,73 0,64 5,25 -5,06 -10,00 -0,75 WIG 20 Polska 2239,31 0,80 2,34 -4,07 3,81 -1,64 WIG Polska 57909,95 0,60 2,04 -3,72 1,09 0,38 mWIG 40 Polska 3951,18 -0,08 0,29 -4,47 -12,21 1,07

(PAP Biznes)

maq/ ana/