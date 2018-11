NBP wnioskuje w sądzie m.in. o tymczasowe usunięcie art. prasowych dot. afery KNF

Do Sądu Okręgowego (SO) w Warszawie wpłynęło 6 wniosków Narodowego Banku Polskiego (NBP) o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania, w których NBP domaga się m.in. nakazania tymczasowego usunięcia artykułów prasowych w zw. z aferą wokół KNF – poinformowała w odpowiedzi na pytania PAP Biznes Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. cywilnych SO w Warszawie.

„Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło dotychczas 6 wniosków o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania, w których uprawnionym jest Narodowy Bank Polski. Jako obowiązane wskazane są osoby fizyczne – dziennikarze będący autorami artykułów” – poinformowała rzecznik.

„Żądanie wniosku obejmuje zakazanie obowiązanym rozpowszechniania bezpodstawnych wypowiedzi naruszających dobra osobiste Narodowego Banku Polskiego, sugerujących niezgodne z prawem działania organów NBP, przez insynuowanie, że Prezes NBP uczestniczył w tzw. +aferze KNF+. Uprawniony żąda także nakazania tymczasowego usunięcia artykułów prasowych dotyczących tzw. +afery KNF+” – dodała.

Cała historia, jaka kryje się za aferą KNF [Kalendarium] Burza, jaka rozpętała się po ujawnieniu przez „Gazetę Wyborczą” nagrania rozmowy Marka Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim, ma swoje korzenie w wydarzeniach, które miały miejsce znacznie wcześniej. Przygotowaliśmy szczegółowe kalendarium wydarzeń, których finałem jest aktualnie obserwowana afera KNF.

Rzecznik SO nie podała personaliów dziennikarzy, których dotyczą wnioski NBP, ani redakcji w jakich pracują, a także tytułów tekstów, o usunięcie których wnioskuje NBP.

Urbańska poinformowała przy tym, że sprawy wpłynęły w ciągu ostatnich dni, nie wszystkie jeszcze zostały zarejestrowane i przedstawione do losowania, zatem na obecnym etapie nie można jeszcze mówić o podjęciu czynności przez sąd.

Biuro prasowe NBP, zapytane o komentarz do informacji przekazanych PAP Biznes przez SO, odpowiedziało, iż "Narodowy Bank Polski wszczął procedury prawne mające na celu ochronę dóbr osobistych instytucji zaufania publicznego również na drodze sądowej. Konieczność obrony dobrego imienia NBP wynika z jego ustrojowej pozycji i troski o szeroko rozumiane bezpieczeństwo ekonomiczne kraju".

23 listopada pełnomocnik NBP adwokat Jolanta Turczynowicz - Kieryłło poinformowała, iż zostały wszczęte procedury prawne „w celu ochrony dobrego imienia Narodowego Banku Polskiego i przeciwdziałania wypowiedziom powodującym podważanie zaufania do konstytucyjnych organów państwa".

NBP nie udostępnił wówczas żadnych dodatkowych informacji o wszczętych procedurach prawnych. (PAP Biznes)

tus/ gor/