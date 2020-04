Bohater "Big Short": Zamknięcie gospodarki gorsze niż koronawirus

Michael Burry, pierwowzór bohatera „Big Short”, krytycznie ocenia obserwowane na całym świecie zamykanie gospodarek. Inwestor z dyplomem lekarza zaleca, abyśmy wrócili do pracy i nauczyli się żyć z koronawirusem.

Michael Burry zyskał status jednej z największych giełdowych „gwiazd” ostatniego kryzysu finansowego, w czym udział miały najpierw książka, a potem nagrodzony Oscarem film „Big Short” (w jego rolę wcielił się Christian Bale). Szeroka publiczność poznała go jako nonkonformistę, który przewidział spadki na rynku nieruchomości i potężnie się na tym wzbogacił.

Dziś amerykański finansista ponownie trafił na pierwsze strony portali internetowych, a to za sprawą serii wpisów dotyczących walki z koronawirusem. Mówiąc łagodnie, Burr nie jest fanem zamykania gospodarek.

- Rządowe restrykcje wyrządzają Amerykanom większe szkody niż kiedykolwiek mógłby to zrobić sam koronawirus - napisał w jednym z wpisów na Twitterze. Warto dodać, że na portalu społecznościowym Burry pojawił się dopiero 23 marca 2020 r., a większość jego opublikowanych od tamtej pory wpisów dotyczy właśnie pandemii.

If COVID-19 testing were universal, the fatality rate would be less than 0.2%. This is no justication for sweeping government policies, lacking any and all nuance, that destroy the lives, jobs, and businesses of the other 99.8%.