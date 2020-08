Marsz Kobiet ruszył z Placu Zwycięstwa do centrum Mińska

Borrell apeluje do Rosji, by nie interweniowała na Białorusi

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na piątkowej konferencji prasowej po konsultacjach ministrów spraw UE zagranicznych w Berlinie zaapelował do Rosji, by nie interweniowała na Białorusi oraz by "respektowała pragnienia i demokratyczne wybory" Białorusinów.