Linie lotnicze Emirates zwolnią do 9000 pracowników

Szef linii lotniczych Emirates powiedział, że jego firma będzie musiała zlikwidować do 9000 miejsc pracy z powodu pandemii koronawirusa - donosi BBC.

Przed kryzysem Emirates zatrudniał 60 tys. pracowników, w międzyczasie dochodziło już do zwolnień grupowych, jednak nie na taką skalę. "Prawdopodobnie będziemy musieli zwolnić jeszcze kilka osób, prawdopodobnie do 15 proc. siły roboczej", powiedział prezes linii Tim Clark.

W wywiadzie dla BBC szef Emirates powiedział, że jego linie lotnicze nie były w tak złej sytuacji ekonomicznej, co pozostałe. Jednak obecne nastroje się zmieniły. Jak donosi BBC, co najmniej 700 z 4500 pilotów otrzymało w tym tygodniu wypowiedzenia, a od początku epidemii pracę straciło już co najmniej 1200 pracowników na wspomnianym stanowisku. Cięcia częściej dotyczyły osób latających samolotami Airbusa niż pilotów Boeingów.

Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, które reprezentuje 290 linii lotniczych, przewiduje, że światowe spółki stracą w tym roku ponad 83 mld dolarów i milion miejsc pracy.

Na łamach Bankier.pl pisaliśmy ostatnio na temat sytuacji pracowników branży w Polsce. Piotr Szumlewicz, szef Związkowej Alternatywy, mówił w rozmowie z Redakcją, że nastroje wśród zatrudnionych są złe, a pracownicy są niepewni jutra. Dla przykładu w Ryanairze zagwarantowano współpracownikom jedynie 16 godzin, które zostanie im wypłacone. Przed epidemią podstawą było 40 godzin. Z kolei w Lufthansie mowa o zwolnieniach na świecie nawet 22 tys. pracowników, a w PLL LOT przewiduje się, że za 2-3 miesiące ruszą masowe redukcje etatów.

